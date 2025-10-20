Bujduveanu: 4 familii s-au mutat în apartamente pe termen mediu și lung, 111 persoane, la hoteluri

„Primele 4 familii afectate de explozia din cartierul Rahova s-au mutat în apartamente pe termen mediu și lung, complet mobilate și utilate, situate în zone sigure și bine conectate ale Capitalei”, a scris luni pe Facebook Bujduveanu. El spune că este vorba de familii dintre cele mai grav afectate, unele având membri răniți sau spitalizați.

În paralel, PMB a început procedurile pentru identificarea și închirierea locuințelor în care urmează să fie relocate și celelalte familii.

„Alte 111 persoane sunt cazate în patru unități hoteliere, iar 384 de persoane au beneficiat până acum de consiliere și sprijin personalizat”, adaugă primarul.

El spune că Administrația Străzilor București a a ridicat toate mașinile afectate, aproximativ 15 autoturisme.

El anunță că cei care doresc să se alăture eforturilor pot dona aici:

Cont de donații (RON)

RO24CITI0000000825024433

Fundația World Vision România

Mențiune: „Fond de urgență explozie Rahova”.

Explozia din blocul de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei, produsă vineri dimineață, s-a soldat cu 3 morți și 15 răniți.