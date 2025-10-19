Explozia din Rahova: Poliţia a deschis un punct mobil de eliberare a autorizaţiilor de reparaţie

„Pentru a veni în sprijinul persoanelor ale căror vehicule au fost avariate în urma exploziei produse recent pe Calea Rahovei, Poliţia Capitalei, prin Brigada Rutieră, a operaţionalizat un punct mobil de eliberare a autorizaţiilor de reparaţie, necesare pentru prezentarea autovehiculelor în unităţile service”, a informat, duminică, Poliţia Capitalei.

Autorităţile au anunţat că au fost eliberate 38 de autorizaţii de reparaţie, iar activitatea punctului mobil va continua în funcţie de solicitările cetăţenilor.

Cetăţenii care au nevoie de informaţii suplimentare privind procedura de constatare a avariilor sau emiterea autorizaţiilor pot contacta Brigada Rutieră la numărul de telefon 021.9544, linie special deschisă pentru informarea publicului.