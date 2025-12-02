Bărbat din Constanța, cercetat după un salut neo-nazist la Tâncăbești

Polițiștii din Snagov s-au sesizat din oficiu cu privire la o persoană care, în 30 noiembrie, ar fi efectuat un salut specific, în spațiul public, în satul Tâncăbești, comuna Snagov, a anunțat marți IPJ Ilfov.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar în urma cercetărilor polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei. Este vorba de un bărbat din județul Constanța.

Acesta este cercetat pentru utilizarea în spațiul public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe, promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, crime contra umanității sau crime de război” și promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Urmărirea penală se desfășoară sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.