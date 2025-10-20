Deputații AUR, SOS și POT au cerut comisie de anchetă pentru tragedia din Rahova

„Deputații din grupul parlamentar AUR, SOS și POT au depus astăzi proiectul de hotărâre privind înființarea comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea cauzelor, circumstanțelor și responsabilităților legate de explozia din Calea Rahovei, sectorul 5, București”, a spus deputatul Valeriu Munteanu, într-o conferință de presă.

Ea susține că această comisie parlamentară nu substituie și nu interferează cu ancheta penală aflată în desfășurare.

„Procurorii își vor face treaba și vor stabili răspunderi individuale, însă Parlamentul are o altă misiune: să investigeze cauzele instituționale, administrative și politice ale dezastrului. În calitate de parlamentari, ne interesează și pe români îi interesează să afle dacă autoritățile statului au fost sesizate din timp și au ignorat semnalele de alarmă privind mirosul de gaze, dacă operatorul de distribuție și-a îndeplinit obligațiile legale, dacă verificările tehnice au fost făcute conform legii sau doar formal și unde a cedat lanțul de responsabilitate dintre Primăria Sectorului 5, primăria Capitalei, ANRE, ISC și ISU”, adaugă deputatul AUR.

Deputatul AUR a mai afirmat că scopul Comisiei este să aducă la lumină deficiențele de sistem care au permis ca o asemenea tragedie să aibă loc într-un oraș european în anul 2025.

„Vom solicita toate documentele, rapoartele, procesele verbale și vom audia reprezentanții tuturor instituțiilor implicate, de la ministere până la operatori economici și vom formula propuneri legislative pentru ca asemenea drame să nu se mai repete”, a precizat el.

Membrii Biroului Permanent al Camerei Deputaților au respins propunerea parlamentarilor AUR, SOS și POT.