Andrei Gușă preia conducerea filialei AUR Ploiești și urmează să candideze pentru primărie

Președintele AUR Prahova, Adrian Axinia l-a prezentat, vineri, pe deputatul Andrei Gușă ca noul președinte al Organizației AUR Ploiești și candidat la primăria municipiului.

„Începând de astăzi, în mod oficial, domnul Andrei Gușă va fi președintele interimar al Organizației AUR Ploiești și va fi desemnat candidat la funcția de primar al Municipiului Ploiești în perspectiva anului 2028, punctând despre Gușă că este „un băiat cu o pregătire solidă. Școala a făcut-o la timp” și „Este printre cei mai activi parlamentari”.

Andrei Gușă a declarat: „În Ploiești și Prahova, în general, lucrurile sunt extrem de complicate din punct de vedere politic”, invocând „ unitate de elită a binomului SRI-DNA, prin care au fost șantajați și li s-au fabricat dosare politice majorității oamenilor de afaceri care s-au opus ordinii care s-ar fi vrut să fie impusă aici”.

„Trebuie să consolidăm organizația Ploiești, alături de colegi, în acest climat mai puțin favorabil și evident că ordinea și organizarea se face prin eficiență. Dar, pentru asta, condiția obligatorie este să atragem elitele locale, atât în Ploiești, cât și la nivelul județului”, a mai spus noul lider al filialei, citat de SolidNews.