Curs valutar, 2 decembrie. Aurul este mai scump, euro coboară ușor

Moneda europeană a scăzut ușor, fiind cotată de BNR la 5,0893 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3849 lei, respectiv 5,4481 lei și 5,7849 lei.

Gramul de aur a fost mai scump, fiind evaluat la 590,0719 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9651 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0893 Dolarul SUA USD 4,3849 Francul elvețian CHF 5,4481 Lira sterlină GPB 5,7849 Gramul de aur XAU 590,0719 Dolarul australian AUD 2,8707 Dolarul canadian CAD 3,1306 Coroana cehă CZK 0,2106 Coroana daneză DKK 0,6814 Lira egipteană EGP 0,0922 100 Forinți maghiari HUF 1,3353 100 Yeni japonezi JPY 2,8106 Leul moldovenesc MDL 0,2586 Coroana norvegiană NOK 0,4319 Zlotul polonez PLN 1,2000 Coroana suedeză SEK 0,4636 Lira turcească TRY 0,1033 Rubla rusească RUB 0,0564 Leva bulgărească BGN 2,6022 Randalul sud-african ZAR 0,2559 Realul brazilian BRL 0,8185 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6202 Rupia indiană INR 0,0487 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2985 Peso-ul mexican MXN 0,2394 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5057 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1036 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1938 Bahtul thailandez THB 0,1369 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5631 100 Rupii indoneziene IDR 0,0264 Shekelul israelian ILS 1,3470 100 Coroane islandeze ISK 3,4294 Ringgitul malaysian MIR 1,0611 Peso-ul filipinez PHP 0,0747 Dolarul singaporez SGD 3,3780 DST XDR 5,9651

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.