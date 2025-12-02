Prima pagină » Economic » Curs valutar, 2 decembrie. Aurul este mai scump, euro coboară ușor

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru marți, 2 decembrie 2025.
Curs valutar, 2 decembrie. Aurul este mai scump, euro coboară ușor
Sursa foto: : Karl-Josef Hildenbrand/dpa Hepta
02 dec. 2025

Moneda europeană a scăzut ușor, fiind cotată de BNR la 5,0893 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3849 lei, respectiv 5,4481 lei și 5,7849 lei.

Gramul de aur a fost mai scump, fiind evaluat la 590,0719 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9651 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0893

Dolarul SUA

USD

4,3849

Francul elvețian

CHF

5,4481

Lira sterlină

GPB

5,7849

Gramul de aur

XAU

590,0719

Dolarul australian

AUD

2,8707

Dolarul canadian

CAD

3,1306

Coroana cehă

CZK

0,2106

Coroana daneză

DKK

0,6814

Lira egipteană

EGP

0,0922

100 Forinți maghiari

HUF

1,3353

100 Yeni japonezi

JPY

2,8106

Leul moldovenesc

MDL

0,2586

Coroana norvegiană

NOK

0,4319

Zlotul polonez

PLN

1,2000

Coroana suedeză

SEK

0,4636

Lira turcească

TRY

0,1033

Rubla rusească

RUB

0,0564

Leva bulgărească

BGN

2,6022

Randalul sud-african

ZAR

0,2559

Realul brazilian

BRL

0,8185

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6202

Rupia indiană

INR

0,0487

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,2985

Peso-ul mexican

MXN

0,2394

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5057

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1036

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1938

Bahtul thailandez

THB

0,1369

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5631

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0264

Shekelul israelian

ILS

1,3470

100 Coroane islandeze

ISK

3,4294

Ringgitul malaysian

MIR

1,0611

Peso-ul filipinez

PHP

0,0747

Dolarul singaporez

SGD

3,3780

DST

XDR

5,9651

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.