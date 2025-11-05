Norocul nu-i pentru demnitari: AUR și POT vor autoexcluderea politicienilor din jocurile de noroc

Proiectul de lege, inițiat de câțivaparlamentari AUR, POT și independenți, prevede modificarea Ordonanței de Urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, prin introducerea obligației de autoexcludere pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică sau funcții de conducere în instituțiile și autoritățile publice.

„Cine servește interesul public trebuie să fie imun la tentațiile hazardului financiar”, spun inițiatorii.

Obligație verificată și sancționată

Potrivit textului propus, cei vizați ar trebui să fie obligați să se înscrie în Registrul Național al Persoanelor Autoexcluse, gestionat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), în termen de 15 zile de la validarea mandatului sau numirea în funcție. Dovada înscrierii se depune la instituția competentă (locul unde persoana își exercită funcția), iar nerespectarea acestei obligații va constitui abatere disciplinară gravă.

În plus, ONJN va transmite semestrial către Agenția Națională de Integritate (ANI) situația actualizată a persoanelor înscrise, iar ANI va verifica respectarea obligației de autoexcludere în cadrul activităților sale.

În prezent, autoexcluderea din jocurile de noroc este o procedură voluntară, prin care orice persoană poate solicita înscrierea în Registrul Persoanelor Autoexcluse, gestionat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, pentru a se proteja de riscul de dependență, de pierderi financiare sau de comportamente compulsive asociate jocurilor de noroc.

Demnitarii, feriți de tentațiile norocului

Inițiatorii susțin că proiectul are drept scop „consolidarea integrității în exercitarea funcțiilor publice și prevenirea situațiilor de vulnerabilitate morală și financiară care pot afecta independența și credibilitatea” și că jocurile de noroc comportă riscuri de dependență, dezechilibru financiar și vulnerabilitate comportamentală.

În cazul persoanelor cu responsabilități publice, aceste riscuri ar fi „nu doar o chestiune de morală privată, ci de siguranță publică și integritate instituțională”, iar „măsura propusă nu restrânge un drept fundamental, ci reglementează o obligație de integritate”, spun semnatarii propunerii.

Cum procedează alte țări

Reguli similare există deja. În Norvegia, funcționarii publici sunt înscriși automat în baza de date a operatorului național de jocuri de noroc și nu pot participa la activități licențiate de acest tip. În Suedia, există un sistem național de autoexcludere care îi blochează automat, pe durata mandatului, pe cei aflați în funcții guvernamentale.

Legea care reglementează funcționarea cazinourilor în Singapore interzice accesul oficialilor publici și al personalului militar la jocuri de noroc, inclusiv pe platformele online. Potrivit normelor de etică publică, angajații guvernamentali, parlamentarii și polițiștii pot fi excluși automat din activitățile de jocuri de noroc în Canada (Ontario). Iar legea britanică a jocurilor de noroc permite autorităților să restricționeze participarea funcționarilor cu acces la informații confidențiale.

Inițiativa se află în faza preliminară a procedurii legislative, așteptând avizele necesare înainte de a intra în dezbaterea comisiilor parlamentare.