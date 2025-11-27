Tot mai mulți români vor să-și trateze dependența de păcănele. Vizitele la psiholog au crescut cu 17% a cererilor de terapie 

În contextul în care România traversează o perioadă socială și economică dificilă, numărul celor care caută sprijin pentru sănătatea mintală este în creștere. Potrivit datelor HomeRun, una dintre principalele platforme online de servicii din România, cererea de servicii de consiliere psihologică a crescut constant pe tot parcursul anului 2025. Se remarcă în mod special creșterea solicitărilor de suport pentru gestionarea dependenței de jocuri de noroc, cu un plus de 17,5% comparativ cu anul precedent.

Cele mai multe cereri de servicii de psihoterapie sunt inițiate de adulții tineri

Utilizatorii cu vârste între 18 și 24 de ani inițiază 61% dintre toate solicitările legate de terapie trimise pe platformă, iar segmentul 25–34 de ani generează încă 25%. Nevoia de a primi sprijin emoțional este principalul motiv pentru care oamenii solicită ajutor: peste o treime precizează că „Am nevoie să vorbesc / Am nevoie de ajutor” la completarea cererii.

Printre celelalte motive menționate recurent în momentul în care este inițiată o căutare de servicii de sănătate mintală pe HomeRun se numără și: anxietatea, depresia, traumele, problemele de cuplu și problemele de stimă de sine.

În acest context, se remarcă o cerere tot mai mare pentru terapie legată de dependența de jocuri de noroc, care a înregistrat o creștere de 17,5% de la an la an. Dacă în 2024 doar 17% dintre cei care căutau sprijin pentru astfel de probleme aveau între 18 și 24 de ani, în 2025 ponderea lor aproape s-a dublat pe același segment de vârstă, ajungând la 31%, ceea ce indică o creștere semnificativă a vulnerabilității la o vârstă fragedă.

76% dintre solicitări sunt pentru ședințe de terapie față în față

Utilizatorii platformei au căutat servicii atât pentru terapia față în față, cât și pentru servicii de consiliere online, însă ședințele tradiționale sunt cea mai populară opțiune. Terapia directă, față în față, a reprezentat 76% din totalul cererilor pentru servicii psihologice, un semn că multe persoane apreciază în continuare interacțiunea umană directă, mai ales atunci când se confruntă cu dificultăți emoționale sau probleme de sănătate mintală.

Cererea provine în special din marile orașe ale României. Bucureștiul generează cel mai mare volum de solicitări, reprezentând 44% din totalul național. Urmează Cluj, Iași, Constanța, Brașov, Ilfov și Timiș, care împreună acoperă cea mai mare parte a cererilor. Această distribuție evidențiază presiunea atrasă de un stil de viață urban alert, dar și disponibilitatea unui număr mai mare de specialiști în zonele metropolitane.

HomeRun este una dintre principalele platforme digitale dedicate serviciilor locale din România. Parte din rețeaua internațională Homerun Technology Inc., HomeRun facilitează legătura dintre români și profesioniști de încredere din mii de domenii – de la renovări și curățenie, până la meditații și lecții private.