ANAF a inactivat firma chemată să facă revizie la blocul din Rahova cu peste două luni înainte de explozie. Acțiunea, în contextul acțiunii „Cuibul cu fantome”

Oficialii ANAF au transmis, având în vedere interesul public cu privire la societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), că acest contribuabil a fost declarat în inactivitate fiscală începând cu data de 8 august, deci cu mai bine de două luni înainte de explozia de vineri, 17 octombrie.

Numărul locuințelor din zona exploziei devastatoare de vineri dimineața ai căror proprietari au încheiat o poliță facultativă, care îi protejează și în cazul acestui risc, a depășit pragul de 300, potrivit cifrelor furnizate de Alexandru Ciuncan, președinte și director general al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), pentru Mediafax.

Funcționează în afara cadrului fiscal legal

Ancheta demarată de oamenii legii, dar și de ANRE, va stabili cauzele aceste deflagrații, iar autoritățile au confirmat că o firmă de gaze a fost audiată, precum și alte 20 de persoane.

„Astfel, potrivit legii, orice tip de activitate a acestei societăți, după această dată, se situează în afara cadrului fiscal legal”, au transmis reprezentanții Fiscului.

Potrivit sursei citate, declararea în inactivitate fiscală a acestei societăți s-a realizat la solicitarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală, în contextul acțiunii numită generic „Cuibul cu fantome”, motivat de faptul că societatea nu funcționa la domiciliul fiscal declarat.

La această adresă figurează aproape 500 de firme, de unde și numele acțiunii.

Prevederile citate arată că domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, pentru persoanele juridice, prin domiciliu fiscal se înțelege sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat.

Potrivit ANAF, la adresa din București ( str. Argentina nr. 25, sector 1) nu existau condiții legale pentru realizarea unor activități de natura celor menționate, iar firma apare în Registrul contribuabililor inactivi sau reactivați, disponibil pe site-ul ANAF.

AMPCgaz, cifră de afaceri de 642,502 lei în 2024. Cine este administratorul

Potrivit informațiilor obținute de MEDIAFAX, firma AMPCgaz asigură proiectare, montaj detectoare de gaz, verificări, revizii și întreținere instalații de gaz pentru locuințe, blocuri și firme.

Firma AMPCgaz din București – administrată de AMPROPERTYCONSTRUCT SRL – a fost înființată în anul 2020.

AMPROPERTYCONSTRUCT SRL a fost autorizată de ANRE, în data de 21.10.2021 – autorizație valabilă până în data de 20.10.2026.

În anul 2024, firma AMPCgaz a avut o cifră de afaceri de 642,502 lei, cu o pierdere de 83,528 lei.

În același an AMPCgaz avea 3 angajați. Firma AMPCgaz îl care ca administrator pe Mircea Alexandru Nițulescu, acesta fiind – potrivit termene.ro – și asociat/administrator la NZZ WORD SRL.