Ciucu propune referendum odată cu alegerile, după decizia CCR privind pensiile magistraților

„CCR a dat o decizie juridică, nu una dorită de cetățeni. Respectăm decizia Curții, dar rămânem consecvenți în ceea ce privește reforma statului și eliminarea privilegiilor”, a transmis Ciucu.

El susține că impasul legislativ ar putea fi depășit printr-o lege fundamentată pe voința populară, exprimată prin referendum. „Personal, sunt de acord cu ideea că acest blocaj ar putea fi depășit rapid printr-o lege care să aibă la bază un referendum prin care cetățenii să exprime clar dacă vor sau nu vor echitate socială și eliminarea privilegiilor”, a adăugat el.

Ciucu consideră că momentul potrivit pentru consultarea națională ar fi odată cu alegerile parțiale din acest an, inclusiv cele din București.

„Ar fi oportun ca acest referendum să fie organizat odată cu alegerile, pentru a oferi legitimitate democratică unei decizii care privește întreaga societate”, încheie Ciucu.

Judecătorii Curții Constituționale au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu. CCR a respins legea în ansamblu pe motive extrinseci, adică formă, pentru că Guvernul nu a mai luat avizul CSM pe ultima formă, care avea modificări importante față de forma trimisa inițial la avizare.

Actul normativ, iniţiat de Guvern şi pentru care Executivul condus de premierul Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament la 1 septembrie, prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare a judecătorilor şi procurorilor până la 65 de ani, precum şi limitarea pensiei de serviciu la 70% din valoarea ultimului salariu.