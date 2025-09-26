Interviu secret, ofițer de informații: Emiratele Arabe Unite sunt „principalul susținător al miliției RSF din Sudan”

Un ofițer de informații al RSF confirmă acuzațiile răspândite că Emiratele Arabe Unite (EAU) sunt principalul susținător al RSF într-un război care a creat cea mai mare criză umanitară din lume și a forțat 13 milioane de oameni să-și părăsească casele.

„La început, erau rușii – Wagner și statul. Acum, mi se spune că EAU susține RSF”, spune Ahmed*, folosind un pseudonim pentru a-și proteja identitatea.

Originar din Darfurul de Nord, Ahmed duce o viață dublă ca refugiat într-una din țările vecine Sudanului, rămânând în același timp în legătură cu forțele de pe teren, potrivit SkyNews.

„Se spune că multe dintre avioanele care aterizează la Nyala [în Darfurul de Sud] transportă arme din EAU și parțial prin aeroportul Amdjarras din Ciad.

„Este o relație financiară, nimic mai mult”, a spus el. „RSF controlează zone cu mari mine de aur – numai în Darfur sunt mai mult de patru sau cinci mine de aur – iar EAU este un centru de comerț cu aur”.

RSF este acuzată de genocid în Darfur și de jafuri în masă, violență sexuală și raiduri armate în toată țara.

Trupele sale strangulează în prezent ultima capitală controlată de stat din Darfurul de Nord într-un asediu violent pentru a-și completa controlul asupra vestului Sudanului. Aproape un milion de oameni din localitatea Al Fashir sunt înfometați de blocada RSF și bombardați zilnic de drone și artilerie.

Forțele comune

Forțele comune sunt formate din foști rebeli din toată regiunea Darfur, pe care armata i-a înarmat pentru a-i zdrobi, prin violențe etnice în masă la începutul anilor 2000. Acum, ei sunt înarmați de stat pentru a lupta împotriva RSF.

„Patriotismul nostru nu ne permite să ne predăm. Dreptul nostru asupra pământului înseamnă că trebuie să luptăm până la ultima suflare”, spune Idris Ali, comandantul serviciilor de informații ale Forțelor Comune.

RSF folosește în prezent arme sofisticate și drone pentru a lovi forțele sale și civilii din Al Fashir și pentru a efectua atacuri în tot Sudanul.

„Conform surselor noastre, armele provin din Emiratele Arabe Unite. Ciadul este doar un coridor prin care aceste arme ajung în Sudan”, a adăugat el.

Conform informațiilor sale, proviziile sunt transportate din al doilea oraș al Ciadului, Abeche, prin punctul de trecere Adre și în Darfurul de Vest, până la Al Geneina – capitala statului pe care RSF a masacrat-o înainte de preluarea violentă a puterii în noiembrie 2023.

El descrie o a doua rută care trece la sud de orașul de frontieră Tine în Darfurul de Nord. Mai la nord, el spune că armele și proviziile RSF aterizează pe aeroportul Amdjarras din Ciad și se îndreaptă către baza principală RSF și centrul de aprovizionare din orașul Zurug.

Zeci de zboruri din Emiratele Arabe Unite

Până în decembrie 2024, au fost documentate în mod independent cel puțin 86 de zboruri din Emiratele Arabe Unite către aeroportul Amdjarras.

Într-o scrisoare adresată Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite la 4 septembrie, autoritățile sudaneze au afirmat că între noiembrie 2024 și februarie 2025 au fost operate nu mai puțin de 248 de zboruri cu aeronave închiriate de Emiratele Arabe Unite pentru a introduce ilegal mercenari, arme și echipament militar pe teritoriul sudanez.

Mai recent, serviciul online de urmărire a zborurilor @AfriMEOSINT a semnalat zboruri din Emiratele Arabe Unite care au aterizat pe aeroportul N’djamena din capitala Ciadului. La 20 septembrie, un zbor cargo a plecat de la baza aeriană Al Reef din Abu Dhabi și a aterizat în zona militară a aeroportului N’Djamena.

EAU „respinge categoric” acuzațiile

Am prezentat acuzațiile din raportul nostru Ministerului Afacerilor Externe al EAU. Acesta ne-a trimis următorul răspuns:

„De la începutul războiului civil, EAU a susținut în mod constant eforturile regionale și internaționale de a obține un armistițiu imediat, de a proteja civilii și de a asigura tragerea la răspundere pentru încălcările comise de toate părțile beligerante.

EAU rămâne angajată într-un proces condus de civili, care pune nevoile poporului sudanez mai presus de interesele oricărei facțiuni.

În acest spirit, EAU constată o creștere semnificativă a acuzațiilor nefondate și a propagandei deliberate din partea așa-numitei Autorități Port Sudan, una dintre părțile beligerante în războiul civil, care subminează în mod activ eforturile de a pune capăt conflictului și de a restabili stabilitatea.

Aceste invenții tot mai numeroase fac parte dintr-un model calculat de deviere – transferarea vinei asupra altora pentru a se sustrage de la responsabilitatea propriilor acțiuni – menit să prelungească războiul și să obstrucționeze un proces de pace autentic.

„Respingem categoric orice acuzație de acordare a oricărei forme de sprijin oricăreia dintre părțile beligerante de la începutul războiului civil și condamnăm atrocitățile comise atât de Autoritatea Port Sudan, cât și de RSF.

„Ultimul raport al Grupului de experți al ONU arată clar că nu există dovezi concrete că EAU a acordat vreun sprijin RSF sau că ar fi implicată în conflict.

EAU își reafirmă angajamentul ferm de a colabora strâns cu partenerii săi pentru a promova dialogul, a mobiliza sprijinul internațional și a contribui la inițiativele care abordează criza umanitară și pun bazele unei păci durabile.

Aceste eforturi vor contribui la construirea unui viitor sigur și stabil pentru Sudan, care să răspundă aspirațiilor fratelui popor sudanez la pace și dezvoltare.”

Guvernul ciadian nu a răspuns la solicitarea noastră de comentarii.