Brigadă românească la meciul Costa Rica-Emiratele Arabe Unite din FIFA U-17 World Cup 2025

Potrivit FRF, arbitrul Marian Barbu a fost delegat să conducă meciul Costa Rica – Emiratele Arabe Unite, programat luni, 3 noiembrie, de la ora 18.30, în cadrul FIFA U-17 World Cup 2025.

Brigada românească completă va fi formată din centralul Marian Barbu, care va fi ajutat la linii de către arbitrii-asistenți Mircea Grigoriu și George Neacșu.

Marți, 4 noiembrie, Marian Barbu va îndeplini rolul de al patrulea oficial la partida Haiti – Egipt, condusă de belgianul Jasper Vergoote, cu o brigadă formată din Michele Seeldraeyers și Martijn Tiesters, iar Mircea Grigoriu va figura și ca arbitru asistent de rezervă.

FIFA U-17 World Cup 2025 se desfășoară în Qatar, între 3 și 27 noiembrie 2025.