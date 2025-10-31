Ultimul oraș important din Sudan capitulează în fața miliției paramilitare RSF / Videoclipuri cu atrocități îngrozitoare comise de RSF au inundat rețelele sociale sudaneze

La 18 luni de la izbucnirea războiului civil din Sudan, între Armata Sudaneză (SAF) și grupul paramilitar Forțele de Sprijin Rapid (RSF), Capitala statului Darfur de Nord, El-Fasher, a capitulat în fața organizației paramilitare RSF.

El-Fasher, ultimul oraș important din Darfur, a fost, în ultimele luni, victima unor masacre deosebit de violente, iar cei care au căzut sub focul armelor paramilitare au fost civili care nu au reușit să iasă din zona controlată de aceasta, după cum informează observatori France 24.

Zeci de imagini din El-Fasher (Darfur) au inundat rețelele de socializare sudaneze, începând de luni, 27 octombrie.

Obișnuiesc să se filmeze triumfători

Videoclipurile au fost filmate de protagoniști – Forțele de Sprijin Rapid (RSF) – care au ocupat orașul, alungând armata sudaneză.

Sudan 🇸🇩 URGENT: reports are coming in of civilians being killed by the RSF as they flee the city of El Fasher. A video has surfaced of RSF militants chasing & shooting at civilians outside of the city, with one militant saying „kill the Nuba” by which he means „kill the blacks” pic.twitter.com/hhFR5CP0kc — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) October 27, 2025

El-Fasher este o pradă-cheie pentru controlul Sudanului de către RSF.

Această grupare a apărut în urma grupării paramilitare Janjaweed, cunoscută pentru masacrele etnice comise în Darfur între 2033 și 2005.

La intrarea lor în El-Fasher, membrii RSF s-au filmat triumfători, după cum obișnuiesc s-o facă de fiecare dată când capturează o localitate.

Atrocitățile comise de această grupare, în asociere cu milițiile aliate, au fost descrise în rapoarte alcătuite din descrierile unor martori credibili.

„Ești un nimeni! Nu exiști!”

Filmări de o zguduitoare agresivitate au fost distribuite pe Telegram, în care se văd milițieni ai acestei grupări defilând în fața unei gropi comune în care sunt îngrămădite zeci de cadavre, iar observatorii France 24 au apreciat că este vorba de cel puțin 33 de cadavre într-un singur videoclip.

Deși locația gropii nu poate fi identificată cu precizie, unii membri ai RSF sunt, așa cum este cazul generalului de brigadă Abu Lulu (al-Fatih Abdallah Idris), care e văzut, într-unul dintre vidoclipuri zâmbind larg, cu arma-n mână, în fața gropii comune.

Într-un alt videoclip, acesta este filmat cum ucide un bărbat rănit, culcat la pământ, care-i imploră milă.

„Milă! Milă!”, imploră bărbatul, iar cei din preajma lui Lulu încearcă să-l convingă pe acesta să-i cruțe viața, însă acesta i se adresează bărbatului, chiar înainte să-l ucidă cu cinci focuri de armă: „Chiar dacă generalul al-Burhan (generalul armatei suedeze, care luptă împotriva acestei organizații, n. red.) vine aici, nu te voi lăsa să pleci! Nu-mi oferi nicio informație utilă, ești un nimeni, nu exiști!”, a spus acesta înainte să-l ucidă pe bărbat.

Crime cumplite de epurare etnică și la maternitatea din oraș

Obiceiul lui Lulu de a se filma în timp ce-și execută victimele nu este nou.

O filmare datând din 18 august îl arată cum execută cu sânge rece un bărbat după ce l-a întrebat de etnia sa.

Acestea sunt doar două din nenumăratele atrocități comise de gruparea RSF. Nu mai amintim de crimele comise împotriva nou-născuților și gravidelor de la maternitatea din oraș sau la Facultatea de Medicină.

Sângele se vede din satelit

Imagini obținute din satelit arată gropi comune îmbibate de sânge – experții de la Laboratorul de Cercetare Umanitară a Universității Yale arată pete întunecate despre care spun că nu existau înainte și dau ca sigură existența unei gropi comune în zonă.

Abu Lulu a fost arestat, în cele din urmă – un videoclip îl arăta pe acesta încătușat și închis. Anunțul a fost făcut de chiar Forțele de Sprijin Rapid, care s-au delimitat de apropierea cu Lulu, după apariția cutremurătoarelor videoclipuri.

Cu toate acestea, Abu Lulu poate fi văzut în aceste filmări purtând o insignă RSF, relatează France 24.

Organizația Națiunilor Unite și alte organizații pentru drepturile omului și-au exprimat îngrijorarea profundă și au cerut acces umanitar nestingherit.

ONU a avertizat cu privire la riscul comiterii de atrocități motivate etnic și a cerut tragerea la răspundere a celor responsabili.