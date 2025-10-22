Protestele antiguvernamentale de la Atena ar putea fi interzise

Partidele de opoziție acuză că măsura a fost dată pentru a împiedica desfășurarea protestelor antiguvernamentale din acel loc, scrie Euronews.

Guvernul premierului Kyriakos Mitsotakis a prezentat, marți, un amendament pentru legea care reglementează îngrijirea monumentului, ceea ce a dus la o dezbatere parlamentară intensă.

Au existat obiecții din partea a patru partide de opoziție, care au susținut că amendamentul este neconstituțional și că limitează dreptul cetățenilor la libera exprimare și protest. Partidul de stânga Syriza din Grecia a îndemnat cetățenii la protest marți seară.

Monumentul reprezintă un cenotaf în cinstea celor care au murit luptând pentru Grecia. Este și o atracție turistică pentru vizitatorii care doresc să vadă schimbarea gărzilor prezidențiale, care are loc în fiecare oră. De asemenea, monumentul reprezintă și o locație în care au loc proteste antiguvernamentale.

Modificarea propusă de guvern ar putea permite accesul vizitatorilor, însă ar interzice protestele în locația respectivă, ori modificările fizice ale zonei. Cei care încalcă aceste reguli ar putea primi amendă sau pedeapsa cu închisoarea de până la un an.

„Scopul (n.r. – amendamentului) nu este acela de a crea diviziuni. Scopul este respectul, consolidarea respectului pentru un monument sacru”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al guvernului, Pavlos Marinakis.

Cu toate acestea, partidele de opoziție susțin că această măsură vine ca reacție la protestele antiguvernamentale organizate în urma dezastrului de la Tempi din 2023, cel mai grav accident feroviar din istoria țării.