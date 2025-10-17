Parlamentul Greciei aprobă proiectul de lege privind prelungirea programului de lucru, în ciuda protestelor la nivel național

Proiectul de lege, intitulat „Muncă echitabilă pentru toți”, permite angajatorilor să prelungească ziua de lucru la 13 ore, față de cele opt ore actuale.

Guvernul conservator al Greciei, condus de prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, afirmă că noua legislație are ca scop flexibilizarea și eficientizarea pieței muncii, potrivit Euronews.

Însă propunerea a declanșat deja două greve generale în această lună, sindicatele denunțând-o ca fiind o încălcare a drepturilor fundamentale ale muncii.

„Promulgarea săptămânii de lucru de 13 ore la un singur angajator este faza finală a dereglementării relațiilor de muncă. Împreună cu celelalte prevederi ale proiectului de lege, acestea formează noul mozaic al muncii bazat pe epuizare”, a declarat Confederația Funcționarilor Publici (ADEDY) într-un comunicat.

În timp ce sindicatul Confederația Generală a Muncitorilor Greci (GSEE) a criticat-o ca fiind „un instrument de profitabilitate în detrimentul demnității umane” și a cerut guvernului să înceteze legiferarea în absența societății.

Cele mai lungi ture

În cadrul Uniunii Europene, angajații greci lucrează deja unele dintre cele mai lungi ture, cu o medie de aproximativ 40 de ore, comparativ cu 34 de ore în Germania și 32 în Țările de Jos, potrivit datelor Eurostat.

Concluzii similare au fost formulate într-un sondaj similar al OCDE pentru 2023. Acest sondaj a constatat că grecii lucrau aproximativ 1.897 de ore pe an, ocupând primul loc în Europa în ceea ce privește numărul de ore lucrate.

Un sondaj Eurostat din 2024 privind programul de lucru prelungit – definit de agenția de statistică a UE ca fiind de 49 de ore sau mai mult pe săptămână într-un loc de muncă principal – a constatat că Grecia avea cea mai mare proporție de persoane din UE care lucrau program prelungit, respectiv 12.4 %.