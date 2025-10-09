Ludovic Orban, de părere că alegerile de anul trecut nu s-ar fi anulat dacă Ciolacu ajungea în turul doi: „Printre motive a fost şi faptul că nu se afla în finală niciun candidat dintre partidele de la putere”

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat joi că anularea alegerilor de anul trecut s-a produs și pentru că niciun candidat al partidelor aflate la putere nu s-a calificat în finală.

Întrebat dacă situația s-ar fi schimbat dacă Marcel Ciolacu ar fi ajuns în turul doi, Orban a spus că nu crede acest lucru.

În emisiunea Piaţa Victoriei de la Europa FM, Orban a explicat că retragerea sa din cursa prezidenţială, în toamna anului trecut, a influenţat și rezultatele.

„l-a determinat pe Marcel Ciolacu, candidatul PSD, să greşească”, a spus Orban.

„S-a speriat de ascensiunea Elenei Lasconi şi că nu îi mai iese planul de a intra în turul doi cu Simion, şi i-a dat voturi lui Simion. Şi dându-i voturi lui Simion, n-a mai intrat în turul doi”, a mai zis el.

El a mai comentat, de altfel, și situația privind anularea alegerilor de anul trecut.

„Nu cred. Cred că, printre motivele deciziei de a anula alegerile a fost şi faptul că nu se afla în finală niciun candidat dintre partidele aflate la putere, partidele sistem, care deţineau toată puterea la momentul respectiv, inclusiv puterea prezidenţială şi puterea instituţiilor subordonate preşedinţiei”.

Întrebat despre independenţa CCR, Orban a afirmat că „dacă ne uităm la judecători, vedem, cel puţin la momentul respectiv, patru erau numiţi de PSD, patru erau numiţi de Iohannis sau de PNL, şi unul numit de UDMR”.

Despre fostul candidat la alegerile prezidențiale, el a precizat că speră ca Georgescu să nu mai aibă un viitor în politică.

„E foarte greu de anticipat. Eu nu sunt omul care să fac treaba justiţiei, dar aici justiţia trebuie să-şi facă treaba”.

„Mai erau foarte multe elemente care puteau fi introduse în acest rechizitoriu, dar probabil exista şi un anumit termen sau o aşteptare pentru finalizarea rechizitorului şi trimiterea în judecată a lucrării”, a mai declarat Orban.