Cine sunt cei 20 de ostatici israelieni care ar putea fi eliberați de Hamas după doi ani de captivitate

După intense negocieri între Israel, Hamas și facilitatori internaționali, cum ar fi Egiptul și Qatarul, se conturează primele rezultate concrete. Se estimează că ostaticii vor fi eliberați în schimbul a aproximativ 2.000 de prizonieri palestinieni, anunță La Stampa.

Printre persoanele care ar putea fi returnate familiilor lor se numără tineri militari capturați pe front, locuitori din comunitățile de la graniță și participanți la festivalul Nova, care au fost surprinși de atacul din 7 octombrie 2023.

Conform informațiilor apărute în publicația italiană Corriere della Sera, autoritățile israeliene estimează că doar 20 din cei 48 de ostatici care au dispărut în Gaza mai sunt în viață. Ceilalți fie au fost confirmați ca fiind decedați, fie dispariția lor rămâne învăluită în mister.

Soldați, tineri și familii

Numele care au ajuns să reprezinte durerea familiilor și a națiunii includ:

Matan Angrest : Un tânăr soldat, capturat dintr-un tanc în sudul Israelului.

: Un tânăr soldat, capturat dintr-un tanc în sudul Israelului. Nimrod Cohen : De asemenea, militar, a dispărut în circumstanțe similare.

: De asemenea, militar, a dispărut în circumstanțe similare. Gali și Ziv Berman : Gemenii răpiți din apropierea unei comune de la graniță.

: Gemenii răpiți din apropierea unei comune de la graniță. Elkana Bohbot : Un tată a cărui fiică de trei ani a rămas în urmă, capturat în timpul atacului de la festivalul Nova.

: Un tată a cărui fiică de trei ani a rămas în urmă, capturat în timpul atacului de la festivalul Nova. Maxim Herkin : Răpit în aceeași zi, considerat de familia sa un „erou tăcut”.

: Răpit în aceeași zi, considerat de familia sa un „erou tăcut”. Evyatar David: Un tânăr muzician, a cărui soartă a rămas necunoscută după evenimentul tragic.

Pentru familiile lor, fiecare zi a fost o luptă între disperare și speranță. Grupurile de rude și activiști au organizat campanii pentru a atrage atenția, au ridicat corturi de protest și au făcut presiuni asupra guvernului pentru a negocia, cu dorința ca „nimeni să nu fie uitat”.

Speranța are un gust amar

Deși eliberarea acestor 20 de ostatici ar fi un pas umanitar semnificativ, nu marchează sfârșitul conflictului. Sute de familii continuă să spere la vești despre cei rămași în captivitate, iar armata israeliană reconfirmă angajamentul de a continua operațiunile de căutare.

Pe de altă parte, analiștii sugerează că un astfel de acord ar putea reconfigura peisajul politic și militar al regiunii, mai ales în contextul presiunilor internaționale pentru o încetare a focului mai extinsă.

Un simbol al rezistenței și al vulnerabilității umane

Eliberarea celor 20 de ostatici ar fi mai mult decât o victorie diplomatică; ar demonstra un strop de umanitate într-un conflict aparent interminabil.

„Acești oameni nu sunt doar prizonieri; ei sunt chipurile noastre, durerea și speranța noastră”, a declarat o mamă din Tel Aviv, al cărei fiu este încă dispărut în Gaza.

Pentru Israel, fiecare nume pe lista eliberaților reprezintă o întoarcere la viață. Pentru restul lumii, este o reamintire că, dincolo de politică și de ororile războiului, există întotdeauna loc pentru speranță și compasiune.