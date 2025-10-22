Piața ucraineană cade după amânarea discuțiilor SUA-Rusia

Piața ucraineană a resimțit imediat efectele anunțului, înregistrând o corecție vizibilă pe principalele burse regionale. Indicele WIG-Ukraine al Bursei din Varșovia (WSE), care urmărește evoluția principalelor companii ucrainene listate pe piața poloneză, a pierdut 2,40%, coborând la 510,58 puncte, după o perioadă de creștere constantă.

Potrivit datelor WSE, citate de Interfax-Ukraine, declinul a urmat anunțului privind amânarea întâlnirilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin, respectiv Marco Rubio și Serghei Lavrov, decizie luată din cauza refuzului Rusiei de a opri ostilitățile.

Acțiunile ucrainene, în declin pe bursele regionale

Impactul s-a reflectat rapid în prețurile acțiunilor listate de companiile ucrainene. Astarta, cel mai mare producător de zahăr din țară, a scăzut cu 2,99%, Milkiland cu 4,33%, iar holdingurile agricole KSG Agro, Agroton și IMC au pierdut între 1,6% și 2,4%. În același timp, compania minieră Coal Energy, ale cărei exploatări au fost în mare parte oprite din cauza războiului, a înregistrat o pierdere de 4,48%. Doar grupul Kernel, liderul producției de ulei de floarea-soarelui, a reușit o ușoară creștere de 0,21%.

Pe Bursa din Londra, unde investitorii de retail au o influență mai mică, acțiunile producătorului de minereu de fier Ferrexpo au coborât cu 6,57%, în timp ce titlurile MHP, cel mai mare producător de carne de pasăre din Ucraina, au urcat cu 1,06%.

Scăderi și pe piața obligațiunilor ucrainene

Și euroobligațiunile Ucrainei (titluri de datorie emise pe piețele internaționale) au pierdut între 1,25% și 2,14% la Bursa din Frankfurt. Când prețul euroobligațiunilor scade, înseamnă că investitorii au mai puțină încredere în capacitatea statului sau companiei de a-și plăti datoriile.

În cazul Ucrainei, scăderea lor reflectă temerile privind riscul de război și instabilitatea politică.

În schimb, garanțiile legate de PIB (instrumente prin care investitorii sunt recompensați dacă economia ucraineană depășește anumite niveluri de creștere) au rămas aproape neschimbate, semn că participanții la piață nu și-au modificat semnificativ așteptările privind evoluția economiei pe termen mediu, în ciuda tensiunilor geopolitice.

Piețele reacționează la fiecare pas diplomatic

Evoluțiile confirmă sensibilitatea ridicată a piețelor ucrainene la orice semnal privind negocierile de pace. După victoria electorală din 2024 a lui Donald Trump – care promisese că va „rezolva războiul din Ucraina într-o zi” – indicele WIG-Ukraine urcase puternic, însă entuziasmul s-a estompat odată cu eșuarea speranțelor într-un acord rapid: „După optimismul privind un acord de pace, indicele WIG-Ukraine a scăzut din nou la 508 puncte”, se arată într-un raport al WSE.

Chiar dacă anunțul recent al unei posibile întâlniri Trump–Putin la Budapesta ridicase din nou cotațiile, impulsul s-a dovedit de scurtă durată: „Indicele, care urcase la 523 de puncte, a coborât la 510,58”, arătau datele de tranzacționare miercuri dimineață.