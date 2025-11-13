Un camion a intrat într-o zonă pietonală din Coreea de Sud lovind mai mulți oameni. Autoritățile anunță că sunt 18 victime

Două persoane au fost ucise și alte 18 au fost rănite joi, după ce un camion a intrat într-o piață din orașul Bucheon din Coreea de Sud, au declarat oficialii pompierilor și poliției, potrivit AP. Două victime au fost declarate decedate la spital, iar 11 dintre cei 18 răniți au suferit răni grave.

Poliția îl interoghează pe șoferul de camion, un bărbat în vârstă de 60 de ani, care nu se afla sub influența alcoolului sau a drogurilor, a declarat Son Byeong-sam, un oficial de poliție din Bucheon.

Park Geum-cheon, un oficial de la stația de pompieri din Bucheon, a spuscă martorii le-au spus anchetatorilor că vehiculul a dat inițial cu spatele aproximativ 28 de metri înainte de a avansa 150 de metri, lovind pietonii de pe trotuar.

Șoferul a susținut că mașina s-a stricat. Polițiștii analizează imaginile de pe camerele de supraveghere.