India: Un microbuz cu pelerini a intrat într-un camion parcat. Cel puțin 15 oameni au murit

Victimele, inclusiv șoferul, se întorceau în orașul Jodhpur după ce s-au rugat unei zeități hinduse în orașul de pelerinaj Kolayat, au declarat oficialii.

Printre morți se aflau 10 femei, patru copii și șoferul, a declarat pentru Associated Press Shweta Chauhan, înalt funcționar guvernamental. Răniții au fost internați la un spital local pentru tratament.

Șoferul microbuzului voia să facă o depășire

Ofițerul superior de poliție Kundan Kanwaria a declarat că șoferul încerca să depășească un alt vehicul, dar s-a izbit de camionul parcat pe autostradă. „Se pare că șoferul nici măcar nu a apucat să frâneze înainte de a lovi camionul”, a declarat Kanwaria.

În India, nu este neobișnuit ca vehiculele, în special camioanele și remorcile, să fie parcate la întâmplare de-a lungul autostrăzilor, adesea fără lumini de avertizare sau reflectoare. Astfel de opriri slab semnalizate prezintă frecvent riscuri grave pentru șoferii care circulă noaptea și au dus la mai multe accidente mortale în ultimii ani.

Prim-ministrul Narendra Modi și cel mai înalt oficial ales din Rajasthan, Bhajan Lal Sharma, au transmis condoleanțe familiilor îndoliate.