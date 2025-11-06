Investitorii se confruntă cu o corecție abruptă, în care Bitcoin a pierdut aproximativ 6,2% din valoare și a coborât sub pragul de 100.000 de dolari pentru întâia oară din iunie. Lipsa cumpărătorilor care să profite de această scădere arată că încrederea investitorilor este departe de a se fi refăcut.

„Este o inversare spectaculoasă față de începutul lui octombrie, când Bitcoin atinsese un nou record în urma în urma tranzacțiilor realizate cu bani împrumutați,” notează analiștii Bloomberg. Entuziasmul s-a stins brusc, după ce tranzacții în valoare de 19 miliarde de dolari, bazate pe împrumuturi, au fost închise forțat în doar câteva zile.

Prognozele optimiste se prăbușesc

Chiar și marii susținători ai pieței cripto și-au temperat așteptările. Compania Galaxy Digital, condusă de Michael Novogratz, și-a redus prognoza pentru prețul Bitcoin la final de an de la 185.000 la 120.000 de dolari, invocând „ștergerea semnificativă a pozițiilor cu levier”, așa cum sunt denumite investițiile făcute cu bani împrumutați, care pot aduce câștiguri rapide, dar și pierderi uriașe.

Fondatorul companiei de investiții SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, a comparat tranzacțiile făcute cu bani împrumutați cu o cursă periculoasă: „Este ca și cum ai conduce o mașină sport cu o suliță ieșind din volan, pe un drum înghețat din sudul Franței. Când trebuie să frânezi, atunci te lovește cel mai tare”.

Bitcoin se desprinde de bursele americane…

Potrivit firmei de analiză CryptoQuant, scăderea Bitcoin sub media mobilă de 365 de zile (indicator tehnic care urmărește tendința generală a prețului unui activ, precum Bitcoin), situată în jurul nivelului de 102.000 de dolari, ar putea fi un semn al unei corecții mai profunde: „Dacă Bitcoin nu reușește să revină rapid peste această limită, ar putea urma o corecție mult mai amplă”, se arată în raportul publicat miercuri.

În timp ce indicele Nasdaq 100, care urmărește marile companii de tehnologie americane, și S&P 500, ce reflectă evoluția celor mai importante 500 de firme listate în SUA, rămân aproape de maximele istorice, Bitcoin a pierdut aproximativ 20% față de recordul său din octombrie. În plus, interesul pentru contractele futures pe Bitcoin – acorduri prin care investitorii pariază pe prețul viitor al criptomonedei – a scăzut cu peste 25 de miliarde de dolari, încă un semn al prudenței investitorilor.

… însă cade odată cu ele

Analiștii companiilor de tranzacționare și consultanță financiară avertizează că, deși Bitcoin nu mai urmează creșterea burselor, continuă totuși să scadă odată cu acestea în perioadele de corecție: „Când piețele de acțiuni încep să vândă, Bitcoin tinde să le urmeze. Corelația rămâne puternică pe partea negativă,” a explicat Tony Sycamore, de la IG Australia.

Piața cripto resimte și efectele închiderii parțiale a guvernului SUA, care a blocat publicarea unor date economice esențiale. Fără aceste repere, investitorii sunt nevoiți să se bazeze pe surse private pentru a evalua direcția pieței și nivelul de risc.

Investitorii mari se retrag din piață

În ultimele șase zile, investitorii au retras peste 2 miliarde de dolari din fondurile americane de tip „spot Bitcoin ETF” – instrumente care permit cumpărarea indirectă de Bitcoin prin bursă. Aceste ieșiri masive arată neîncrederea din ce în ce mai mare din partea marilor fonduri și a băncilor, care preferă să-și protejeze banii în loc să riște pe o piață instabilă.

„Retragerile constante arată prudența investitorilor mari, care pun accent acum pe protejarea capitalului, într-un context marcat de tensiuni politice și de incertitudine financiară,” a explicat Timothy Misir, director de cercetare la BRN Analytics.

Criptomonedele, pe muchie de cuțit

Pentru moment, nu există semne clare de revenire a Bitcoinului sau a pieței cripto în ansamblu. Încrederea investitorilor rămâne scăzută, iar dacă moneda nu se stabilizează curând, scăderea actuală ar putea fi doar începutul unei perioade mai lungi de pierderi.