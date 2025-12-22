Prima pagină » Economic » Tecnic Consulting Engineering România câștigă contractul de supervizare pentru Lotul 2 al Autostrăzii A13 Sibiu-Făgăraș – COMUNICAT

Tecnic Consulting Engineering România câștigă contractul de supervizare pentru Lotul 2 al Autostrăzii A13 Sibiu-Făgăraș – COMUNICAT

Tecnic Consulting Engineering România S.R.L., parte a RCI Holding, continuă consolidarea prezenței sale în infrastructura de transport din România prin obținerea contractului de supervizare pentru Lotul 2 al Autostrăzii A13 Sibiu-Făgăraș, între Avrig/ Mârșa și Arpașu de Jos.
Tecnic Consulting Engineering România câștigă contractul de supervizare pentru Lotul 2 al Autostrăzii A13 Sibiu-Făgăraș - COMUNICAT
Imagine cu scop ilustrativ
Departamentul Economic
22 dec. 2025, 13:23, Economic

Lotul 2 are o lungime de 20 de kilometri și include 25 de poduri și viaducte, dintre care cele mai lungi sunt podul peste râul Avrig și DJ 105 F (420 m) și viaductul peste Valea Dincota (403 m).

„Suntem încântați să ne continuăm implicarea pe Autostrada A13, după ce deja supervizăm Lotul 4 (Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ105B), cu o lungime de 17,61 km), și să aducem expertiza noastră în lucrările complexe de infrastructură rutieră din zona montană a Transilvaniei. Această nouă atribuire de contract confirmă încrederea partenerilor noștri și întărește poziția Tecnic ca lider pe piața locală de inginerie și consultanță”, a declarat Nadia Popescu, Director General Tecnic Consulting Engineering România.

Autostrada Sibiu-Făgăraș, o investiție de aproape 7 miliarde de lei, se desfășoară pe patru tronsoane, contractul de proiectare și execuție fiind atribuit companiei Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret AS din Turcia, în valoare de 1,55 miliarde lei (fără TVA). Această secțiune este parte a proiectului major de conectivitate a infrastructurii rutiere românești la rețeaua europeană TEN-T, inter-coridorul Moldova – Transilvania.

Tecnic încheie un an de succes și cu recunoașteri importante: compania a fost clasată a doua cea mai mare firmă de inginerie, arhitectură și consultanță din România, după cifra medie de afaceri 2022–2024, și a treia după cifra de afaceri din 2024, potrivit Top 500 Firme de Inginerie, Arhitectură și Consultanță din România – ediția 2025.

„Clasarea în topul celor mai importante firme de profil din România reflectă atât performanța financiară constantă, cât și angajamentul nostru pentru excelență în infrastructură. Ne bucurăm să încheiem 2025 cu rezultate remarcabile și să pășim în noul an cu un portofoliu solid și proiecte de impact pentru comunitățile locale”, a adăugat Nadia Popescu.

Recomandarea video

EXCLUSIV Chipurile legionarilor Radu Gyr, Valeriu Gafencu și Ilie Lăcătușu, pictate pe o capelă din Apărătorii Patriei, în București
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Cancan
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
Libertatea
Anul 2026 va fi spectaculos pentru acești nativi! Renasc din propria cenușă și își recapătă forța
CSID
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Promotor