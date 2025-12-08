Prima pagină » Economic » Bursa dă semne de revigorare, iar investitorii își recapătă optimismul în contextul unor semnale economice favorabile

Bursa dă semne de revigorare, iar investitorii își recapătă optimismul în contextul unor semnale economice favorabile

Optimismul investitorilor crește pe fondul scăderii randamentelor obligațiunilor, al cererii interne stabile, al inflației ancorate și al continuării trendului ascendent al pieței bursiere.
Bursa dă semne de revigorare, iar investitorii își recapătă optimismul în contextul unor semnale economice favorabile
Sursă foto: Pexels
Bianca Popa
08 dec. 2025, 09:19, Economic

Creșterile recente ale pieței bursiere reflectă mai mult decât un entuziasm reînnoit pentru inteligența artificială (AI), scrie LiveMint.

O combinație de factori economici, financiari și structurali îmbunătățește sentimentul investitorilor. Deși evaluările rămân ridicate, analiștii susțin că există mai multe elemente care indică faptul că ascensiunea pieței ar putea continua.

Evaluările sunt ridicate

Acțiunile par scumpe după indicatorii clasici, precum raportul preț/profit, însă valorile actuale se află sub nivelurile extreme din perioada bulei internetului (anii 1995-2000).

Mulți analiști preferă să compare randamentul profiturilor companiilor cu randamentele obligațiunilor de stat pentru a evalua atractivitatea acțiunilor.

Indicatorul „excess CAPE yield” este de 1,7%, un nivel încă mic, dar mai mare decât la început de an, datorită scăderii randamentelor obligațiunilor pe 10 ani.

Creșterea economică sprijină profiturile companiilor

În ciuda încetinirii creării de locuri de muncă și creșterii ușoare a ratei șomajului, investitorii rămân încrezători că nivelul consumului va continua să susțină profiturile.

Cheltuielile de sărbători rămân ridicate, iar numărul cererilor de șomaj se menține scăzut.

Analiștii se așteaptă ca firmele de tehnologie să aibă rezultate puternice și în 2026, în ciuda investițiilor masive în infrastructura AI.

Câștigurile se extind dincolo de giganții tech

Deși companii precum Nvidia, Microsoft și Meta continuă să domine performanța indicilor, și firmele mai mici au înregistrat creșteri.

Indicele Russell 2000 a atins recent un record, iar indicele S&P 500 egal ponderat se apropie de unul, semnalând că o eventuală corecție în sectorul tech nu ar destabiliza întreaga piață.

Așteptările privind inflația rămân stabile

Chiar dacă inflația se situează încă peste ținta de 2% a Rezervei Federale, piețele sunt încrezătoare că presiunile se temperează.

Această stabilitate este vizibilă în rata „break-even”, diferența dintre randamentele obligațiunilor nominale și cele protejate împotriva inflației.

Perspectiva economică pe termen lung se îmbunătățește

Investitorii văd și motive de optimism pe termen lung.

Randamentele reale s-au stabilizat la niveluri bune, reducând temerile privind o stagnare economică de lungă durată.

Analiștii pun această schimbare pe seama unei combinații între inflație mai ridicată, deficite bugetare și investiții private solide în infrastructura AI și energia regenerabilă.

Recomandarea video

Real Madrid, în criză: Doi antrenori pe lista scurtă pentru înlocuirea lui Xabi Alonso
G4media
Cele 3 zodii pentru care anul 2026 vine cu schimbări profunde. Pentru acești nativi va fi sezonul transformărilor
Gandul
Totul despre Cristina Simona Ciucu, soţia primarului Capitalei. Ce firmă deține împreună cu Ciprian Ciucu
Cancan
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport
Medicul și asistentele din Prahova implicate în vaccinările „la chiuvetă” scapă ieftin, după ce nu s-a putut dovedi ce șpăgi au luat fiecare. Judecătorii: „Orice dubiu profită făptuitorului”
Libertatea
Se spală când e cruce neagră? Ce ar trebui să știi despre aceste sărbători din calendar
CSID
UE s-a răzgândit și nu mai interzice motoarele diesel. Dar impune anumite condiții
Promotor