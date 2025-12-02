Investitorii obișnuiți, prinși în prăbușirea fondurilor cripto

Investitorii de retail care au avut încredere în marele pariu pe Bitcoin promovat de Michael Saylor se trezesc acum în fața unor pierderi masive. Compania din centrul acestei agitații, Strategy Inc., a fost cândva privită ca o modalitate simplă pentru publicul larg de a investi indirect în Bitcoin. Potrivit Bloomberg, acțiunile sale sunt în cădere liberă.

Strategia cripto și limitele ei

Strategy Inc. a devenit faimoasă după ce a început să cumpere cantități uriașe de Bitcoin, transformându-se practic într-o companie al cărei destin depinde de prețul criptomonedei. Michael Saylor, promotorul acestei strategii, a susținut că Bitcoin este o formă superioară de protecție a averii. Mii de investitori de retail au văzut în acțiunile Strategy o modalitate ușoară de a participa la creșterea criptomonedei fără să o cumpere direct.

Această strategie agresivă a funcționat cât timp Bitcoin a urcat. Însă acum, odată cu scăderea pieței, riscurile devin vizibile.

Un pas înapoi pentru a evita colapsul

În ultimele săptămâni, acțiunile Strategy au scăzut cu peste 60% față de maximele recente. Pentru a liniști investitorii, compania a anunțat crearea unei rezerve financiare de 1,4 miliarde de dolari, menită să asigure plata dividendelor și dobânzilor pentru aproape doi ani. Fără această plasă de siguranță, firma ar fi putut ajunge în situația de a vinde din deținerile de Bitcoin pentru a-și acoperi obligațiile.

„Dacă am coborî sub un anumit nivel, am putea fi forțați să vindem Bitcoin”, a spus directorul general Phong Le.

Fondurile preferate de public s-au prăbușit

Cele mai afectate au fost fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri) care urmăresc acțiunile Strategy și care promit să dubleze mișcările zilnice ale acestora. În teorie, aceste produse ar fi trebuit să amplifice câștigurile atunci când Bitcoin urca. În practică, însă, au amplificat și pierderile.

Trei dintre cele mai populare fonduri – MSTX, MSTU și MSTP – au căzut cu peste 80% în acest an. Investitorii au retras masiv bani. Astefel, activele combinate ale celor trei fonduri au scăzut de la 2,3 miliarde de dolari în octombrie la doar 830 de milioane la începutul lunii decembrie.

„ETF-urile cu levier arată grozav când piața urcă, dar pot șterge câștigurile foarte repede când trendul se întoarce”, explică analiștii. „Amplificarea” mișcărilor pieței a devenit o capcană pentru traderii obișnuiți, care nu au anticipat cât de rapid pot deveni pierderile.

Probleme financiare în lanț

Strategy și-a finanțat achizițiile masive de Bitcoin vânzând repetat noi acțiuni, ceea ce a redus valoarea celor deținute de investitorii existenți. Pe măsură ce evaluarea companiei s-a deteriorat, aceasta a apelat la forme de finanțare mai scumpe pentru a continua cumpărăturile.

Dar nu numai fondurile cripto au avut de suferit. Întreaga piață a activelor digitale este în declin, în ciuda unei participări instituționale mai mari și a sprijinului politic. Companiile care „produc” criptomonede și monedele digitale alternative (altcoinurile) au raportat scăderi abrupte în ultimele săptămâni. La fel și firmele care dețin multe active cripto.

„Un ETF cu levier pe acțiunile unei companii care folosește levier ca să cumpere un activ speculativ este un risc în sine”, spun analiștii. Cu alte cuvinte, este periculos să investești într-un fond care amplifică riscul unei companii ce, la rândul ei, folosește împrumuturi pentru a cumpăra ceva foarte volatil. Practic, riscul se multiplică în lanț.

Riscă eliminarea din marile indici bursieri

Analiștii JPMorgan avertizează acum că Strategy ar putea fi eliminată din marii indici bursieri, precum MSCI USA și Nasdaq 100. Fondurile care urmăresc acești indici ar fi obligate să vândă automat acțiunile Strategy. Acest lucru ar putea scoate miliarde de dolari din companie.

Pentru o firmă cândva considerată un potențial candidat pentru prestigiosul indice S&P 500, prăbușirea este spectaculoasă.