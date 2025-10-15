Ciocniri între medici și poliție în Atena, în timpul vizitei premierului Kyriakos Mitsotakis

Tensiuni la Spitalul Universitar General Attikon din Atena, unde polițiștii în echipament antirevoltă au folosit spray cu piper, scuturi și bastoane pentru a dispersa un grup de medici care încercau să se întâlnească cu premierul Kyriakos Mitsotakis.

Protestatarii reclamau lipsa de personal, salariile mici și condițiile precare de lucru din sistemul public de sănătate, potrivit presei locale.

Premierul Mitsotakis, însoțit de ministrul sănătății Adonis Georgiadis, vizita spitalul din vestul Atenei pentru a inaugura o nouă secție de oncologie și pentru a inspecta departamentul de urgențe recent modernizat.

„Cred că ar trebui să-i mulțumim pentru că ne datorează 10.000 de zile de concediu sau pentru că ne țin salariile înghețate?”, a spus ironic Giorgos Sideris, președintele Asociației Medicilor din spitalele din Atena și Pireu.

Acesta a adăugat că, din cauza supraaglomerării, peste 130 de pacienți au fost nevoiți recent să doarmă pe tărgi în coridoare și că spitalul are nevoie urgentă de cel puțin 125 de asistenți medicali pentru a funcționa în condiții minime de siguranță.

Noua secție de oncologie, finanțată printr-o organizație caritabilă, va putea trata peste 20.000 de pacienți anual, o creștere de 41% față de 2019, a precizat biroul premierului.