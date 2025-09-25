Cinci societăți medicale resping legăturile între paracetamol, vaccinuri și autism: Nu au „nicio bază științifică”

Societatea Italiană de Pediatrie (SIP), Societatea Italiană de Medicină de Urgență (SIMEU), SIMEUP, Asociația Italiană pentru Studiul Durerii (AISD) și SIMPE au explicat că declarațiile nefondate „riscă să creeze alarmă socială” și pot compromite sănătatea.

„Datele disponibile nu arată nicio corelație între utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii și un risc crescut de autism. Nu există asocieri cu malformații fetale. Și nu există nicio legătură între vaccinări și autism”, a declarat Rino Agostiniani, președintele SIP.

Medicii se tem că femeile gravide ar putea refuza un medicament sigur și să recurgă la medicamente mai periculoase.

„Alarmele venite din străinătate nu au acum nicio bază științifică”, a adăugat Stefania Zampogna de la SIMEUP, conform ANSA.

Donald Trump spunea că „administrarea de Tylenol nu este bună” (paracetamolul este vândut sub numele de Tylenol în SUA).

„Toate femeile însărcinate ar trebui să discute cu medicul lor despre limitarea utilizării acestui medicament în timpul sarcinii”, a declarat președintele american.