Rogobete: „Medicii români care lucrează în străinătate se vor putea transfera direct pe posturile vacante din spitale” / „Simplu, transparent, corect!”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, anunță simplificarea procedurii de transfer pentru medicii români care lucrează în străinătate și care vor să vină în spitalele din România – ei se vor putea transfera direct pe posturile vacante din spitale, în urma unei schimbări legislative anunțate de ministru.

Tot mai mulți medici români vor să se întoarcă în țară, observă Rogobete într-o postare pe contul oficial al Ministerului Sănătății.

“Este dovada vie că, în ultimii ani, investiţiile strategice, extinderea Programului de Acţiuni Prioritare pentru Pacienţii cu AVC, creşterea bugetelor şi modernizarea spitalelor încep să îşi producă efectele.

Medicii se întorc pentru că astăzi au cu ce să lucreze. Iar numărul trombectomiilor realizate în România a crescut accelerat.

Asta înseamnă vieţi salvate şi un sistem care începe să îşi recapete demnitatea”, scrie acesta, adăugând că procesul briocratic e descurajant pentru majoritatea: “Birocraţia şi anumite zone de interes din spitale blochează recunoaşterea profesională a unor oameni excepţionali”.

„Nu mă sperie rezistenţa unora”

“Sunt medici care aşteaptă luni întregi după o hârtie, după o semnătură, după o aprobare banală. Totul doar pentru că unii se tem că un medic mai tânăr, mai pregătit, mai bun le-ar putea lua locul. Este absurd. Este nedrept. Este intolerabil.

Blocajul nu este medical. Blocajul este administrativ, creat de birocraţi cu funcţii care nu mai înţeleg că rolul lor este să sprijine sistemul, nu să-l saboteze.

De aceea, propun şi susţin o schimbare legislativă clară: medicii români din Europa să se poată transfera direct pe posturile vacante din România, pe care le voi face publice pe pagina de internet a Ministerului Sǎnǎtǎţii, exact cum se face între spitale din ţară – simplu, transparent, corect pentru toată lumea.

Este timpul să deschidem sistemul pentru oameni tineri, bine pregătiţi, cu experienţă în centre mari europene. Sunt hotărât să facem bine. Sunt hotărât să deschidem uşile pentru cei care vor să revină acasă. Nu mă sperie rezistenţa unora. Vechile obiceiuri trebuie schimbate””, scrie Rogobete.