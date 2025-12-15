Farmacistul – omul de încredere al românului / Primul drum al românului atunci când are un junghi rămâne, de ani buni, același: farmacia

58% dintre europeni se declară mulțumiți de sistemele de sănătate din țările lor, potrivit ultimelor date din Raportul de Sănătate STADA.

Deși e un procent ușor mai ridicat față de cel de anul trecut (56%), nivelul real de satisfacție este, totuși, în scădere, dacă e să luăm în considerare că, în 2020, nivelul de satisfacție era de 74%.

În țări precum Ungaria (74%, Serbia (63%) și Bulgaria (59%), nemulțumirea e încă și mai mare. În România, cei 52% de nemulțumiți indică același trend descendent.

În România, 56% consideră că nu există acces egal la servicii și îngrijiri medicale

“Raportul de Sănătate STADA arată o realitate delicată cu care ne confruntăm. În 2024, 58% dintre români se declarau nemulțumiți de sistemul de sănătate, invocând ca principale motive dificultatea de a obține o programare (41%) și primirea unor îngrijiri medicale pe care le catalogau drept de slabă calitate (51%).

În 2025, observăm o scădere a nemulțumirii cu șase puncte procentuale. Această schimbare înspre mai bine este rezultatul eforturilor depuse în sistemul medical de către medici și asistenți, dar și de mediul privat, care oferă sprijin acolo unde este nevoie. Este esențial ca aceste eforturi să fie menținute”, explică reprezentanții STADA.

Când vine vorba de prevenția medicală, 62% dintre respondenții români au declarat că nu participă la controale medicale preventive.

Această reticență este motivată, în principal, de costul ridicat al acestora (28%), de faptul că le consideră inutile (31%) sau din lipsă de informare privind controalele necesare (21%).

Ce fac românii pentru sănătatea lor

68% dintre respondenți au spus că iau vitamine și suplimente alimentare, fac mișcare săptămânal și mănâncă echilibrat.

Pe lângă aceste eforturi locale, la nivel european se observă un trend general de a adopta obiceiuri sănătoase.

Totuși, conform Raportului de Sănătate STADA, deși europenii se străduiesc să aibă un stil de viață sănătos, doar unul din doi reușește.

Pe lângă lipsa de motivație, obstacolele majore sunt constrângerile financiare, problemele de sănătate mintală și, nu în ultimul rând, accesul limitat la servicii medicale.

Farmacistul, în topul încrederii românilor în privința concultării medicale

Medicii de familie, cadrele medicale, oamenii de știință și farmaciștii sunt experții din domeniul sănătății care se bucură de cea mai mare încredere în rândul românilor, dar discuția cu farmacistul rămâne o practică a românior.

Deși diagnosticul este stabilit de medic, pacientul se bazează pe farmacist pentru a primi informații despre administrarea tratamentului, despre efecte secundare și detalii despre produse similare. Prin urmare, raportul ne arată că:

47% merg la farmacie pentru informații despre administrarea tratamentului.

42% dintre respondenți se deplasează fizic la farmacie pentru produse.

37% consideră farmaciile locul unde găsesc tot ce le este necesar pentru un stil de viață sănătos.

23% pentru că îi cunosc pe farmaciști și au încredere în ei.

Pentru români, farmaciștii reprezintă un sprijin real în gestionarea afecțiunilor comune, cum ar fi durerile de gât (52%), nasul înfundat (51%) și durerile de cap (45%).

De asemenea, aceștia merg la farmacie și pentru probleme mai complexe, precum durerile de spate, oboseala cronică, insomnia și greața.