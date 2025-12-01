Atribuțiile noi pe care le au medicii și asistenții medicali din școli și grădinițe

Medicii și asistenții medicali din unitățile de învățământ cu bloc alimentar vor avea o sarcină nouă, care, până acum, nu era trecută în descrierea jobului, potrivit PortalÎnvățământ.

Ministerul Sănătății a modificat Ordinul cu Lista alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor de nutriție adecvată vârstei în unitățile de învățământ preuniversitar.

Unitățile de învățământ care nu au bloc alimentar propriu, firma de catering stabilește meniul săptămânal

Medicii și asistenții medicali din școli aveau ca atribuții doar supravegherea anchetei alimentare, însă, potrivit noului Ordin, de acum înainte, aceștia efectuează anchetele alimentare și, de asemenea, participă la întocmirea meniurilor, în conformitate cu atribuțiile prevăzute la pct. 4, lit. b) și c) din aneza nr. 1 și la pct. 4 lit. a) și b) din anexa nr. 2 la Metodologia privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului Sănătății și al ministrului Educației nr. 2.508/4.493/2023.

Unitățile de învățământ care nu au bloc alimentar propriu, firma de catering stabilește meniul săptămânal, în colaborare cu conducerea unităților de învățământ și efectuează anchetă alimentară în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Normele de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 1.456, cu modificările ulterioare.