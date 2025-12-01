CNAIR: Ziua Unirii, sărbătorită în premieră printr-o infrastructură rutieră de mare viteză, care leagă Muntenia de Moldova și Oltenia de Dobrogea

Mesajul a fost trimis pe Facebook. Cristian Pistol a subliniat faptul că pe 1 Decembrie 2025, Ziua Unirii este sărbătorită în premieră și prin apariția unor drumuri moderne între regiunile istorice.

„Este prima sărbătoare națională în care între cele două regiuni istorice Muntenia și Moldova se circulă în regim de autostradă (A3 – A7) pe aproximativ 200 km între București și Focșani, iar până la finalul anului intenționăm ca circulația să fie deschisă pe autostradă până la Adjud”, a explicat Pistol.

Directorul CNAIR s-a referit și la legătură dintre Oltenia și Dobrogea.

„De asemenea, prin deschiderea circulației și pe ultimii 12 km ai DEx12, Craiova – Pitești, este primul 1 decembrie în care se circulă pe aproximativ 465 km de drum de mare viteză de la Craiova la Constanța (DEx12 – A1 – A0 – A2)”, a adăugat Cristian Pistol.

El a promis că investițiile în infrastructura rutieră vor continua.

„Unirea de la 1 Decembrie 1918 reprezintă o lecție despre perseverență și coeziune care astăzi ne este utilă și necesară, iar eu, în calitatea de director general al CNAIR, sunt onorat să particip activ la dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere care unește fiecare regiune istorică a țării noastre. La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor!”, a precizat Cristian Pistol.

Conform statisticii oficiale, infrastructura rutieră de mare viteză din România a ajuns la 1.368 de km. Până la finalul acestui an este foarte posibil să se mai deschidă circulația pe încă 49 de km, pe porțiunea până la Adjud a Autostrăzii Moldovei.