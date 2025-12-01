Românii din diaspora sărbătoresc Ziua Națională alături de țară

Cu ocazia Zilei Naționale a României, milioane de români din diaspora celebrează 1 Decembrie alături de cei de acasă, reafirmând sentimentul de unitate și apartenență la aceeași identitate culturală.

FADERE (Federația Asociațiilor de Români din Europa) a transmis un mesaj oficial tuturor românilor, subliniind importanța solidarității naționale și a legăturii spirituale care unește comunitatea românească peste granițe.

Un pod simbolic între țară și diaspora

FADERE amintește că 1 Decembrie reprezintă nu doar aniversarea Marii Uniri, ci și un moment de reconectare cu valorile comune care definesc poporul român.

Pentru românii aflați departe de casă, această zi capătă un sens aparte, transformându-se într-un simbol al continuității și al legăturii nevăzute cu România.

„1 Decembrie reprezintă, în mod profund, o zi a unității și a solidarității naționale, un moment în care românii de pretutindeni își reafirmă apartenența la aceeași istorie, cultură și comuniune de valori. Este ziua în care celebrăm Marea Unire – o expresie a voinței colective și a destinului comun al poporului român.

Pentru milioane de români din diaspora, această zi are o semnificație aparte. Departe de casă, dar mereu conectați la rădăcinile lor, românii din afara granițelor se alătură conaționalilor din țară în același gând și aceeași simțire.

1 Decembrie devine astfel un pod simbolic între țară și diaspora, o reîntregire sufletească care depășește distanțe geografice și diferențe culturale.”

Copiii românilor din străinătate cântă Imnul Național

Pentru a marca sărbătoarea, FADERE prezintă un material video emoționant în care copiii românilor din diaspora interpretează Imnul Național.

„Imnul este, poate mai mult decât oricare alt element identitar, un simbol care unește, inspiră și rămâne adânc întipărit în sufletul fiecărui român. Pentru copiii născuți sau crescuți în afara țării, cântarea imnului este un act de continuitate culturală și un legământ afectiv față de România.”

Mesaj de unitate și speranță

În încheiere, Federația a transmis un călduros „La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor, de acasă și de pretutindeni!”.