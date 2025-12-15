Prima pagină » Social » S-a inaugurat Ambulatoriului Spitalului „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”. Investiție de 22 de milioane de lei

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat luni că a participat la inaugurarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”.
Foto: Facebook/Alexandru Rogobete
Cosmin Pirv
15 dec. 2025, 14:41, Social

Conform ministrului, investiția de 22 de milioane de lei a fost făcută prin PNRR.

Noua clădire are 23 de cabinete și specialități, dedicate diagnosticului și tratamentului în regim de ambulatoriu.

Alexandru Rogobete susține că investiția face parte dintr-un efort mai amplu alături de alte 68 de proiecte pentru reabilitarea, dezvoltarea, înființarea și dotarea ambulatoriilor publice.

„Ambulatoriul este cheia unui sistem medical eficient. Aici începe diagnosticul corect, tratamentul rapid și prevenția reală. Pentru oameni, înseamnă acces mai ușor la medici, timp de așteptare redus, mai puține internări inutile și îngrijire aproape de casă. Pentru sistem, înseamnă degrevarea spitalelor, costuri mai bine controlate și servicii medicale oferite la momentul potrivit”, a scrie ministrul Sănătății pe Facebook.

El susține că această componentă din PNRR s-a încheiat cu succes la nivel național, cu peste 95% dintre proiecte deja închise și plătite integral de către Ministerul Sănătății.

