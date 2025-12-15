Prima pagină » Social » Secția pentru judecători a CSM a declanșat demersurile pentru consultarea corpului profesional

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a demarat, luni, mai multe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor.
Secția pentru judecători a CSM a declanșat demersurile pentru consultarea corpului profesional
Laura Buciu
15 dec. 2025

Au fost invitaţi la sediul CSM, miercuri, la ora 12:30, reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor, precum şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei pentru dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul judiciar.

De asemenea, va fi consultat corpul profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui chestionar intern on-line, la care urmează să se răspundă până la data de 18 decembrie 2025.

„Centralizarea şi analiza datelor şi a concluziilor rezultate, precum şi prezentarea acestora până la data de 19 decembrie 2025”, transmite CSM.

