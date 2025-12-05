Spitalul de tuberculoză din Sectorul 4 intră în recepție în aprilie. Investiție de 100 de milioane de euro

Investiția de aproximativ 100 de milioane de euro înlocuiește clădiri vechi de peste 130 de ani, închise în 2020 din cauza riscului seismic.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a vizitat șantierul spitalului din Calea Șerban Vodă. Centrul de diagnostic, tratament și cercetare a tuberculozei este construit de la zero pe locul unor clădiri vechi de peste 130 de ani, aflate în risc seismic 1.

Clădirile vechi au fost închise în 2020 pentru că nu mai puteau garanta siguranța pacienților. Noul spital este construit conform standardelor europene și este proiectat special pentru diagnostic rapid, tratament adecvat și cercetare avansată.

Lucrările la spitalul de tuberculoză, în fază avansată

Lucrările la spitalul de tuberculoză din Sectorul 4 au început acum un an. Structura și instalațiile principale sunt finalizate, iar echipamentele medicale de ultima generație sunt deja în șantier. Echipele lucrează accelerat la fațadă și la finisaje interioare.

Recepția spitalului de tuberculoză va începe în aprilie 2026 împreună cu Direcția de Sănătate Publică și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, afirmă Băluță. La mijlocul anului 2026, așa cum s-a asumat în PNRR, spitalul va fi funcțional.

Noul centru va avea 115 paturi și laboratoare de cercetare

Centrul de tuberculoză din Sectorul 4 va avea 115 paturi, din care 19 pentru ATI. Spitalul va avea 3 săli de operație, laboratoare de analize și cercetare, anatomie patologică și imagistică completă. De asemenea, spitalul de tuberculoză va avea și un compartiment de primiri urgențe.

Investiția de aproximativ 100 de milioane de euro schimbă modul în care Bucureștiul tratează tuberculoza. Proiectul este realizat în parteneriat cu Institutul Marius Nasta, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și Ministerul Sănătății.

România are 20% din cazurile de tuberculoză din UE

România concentrează 20% dintre cazurile de tuberculoză din Uniunea Europeană. După pandemie a crescut dramatic numărul pacienților infecțioși cu tuberculoză. Tuberculoza apare mai des în comunitățile vulnerabile.

Expunerea pe termen lung la aer poluat slăbește plămânii și face oamenii mai vulnerabili la infecții respiratorii, inclusiv tuberculoză. Construirea acestui centru în București reprezintă o obligație de sănătate publică pentru România.

Declarațiile ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete

La începutul anului 2024, proiectul spitalului de tuberculoză era doar pe hârtie și un teren gol, a spus ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Structura de rezistență a fost finalizată în doar 9 luni de zile, iar după alte 4 luni se lucrează deja la interior și se instalează echipamentele medicale.

Ministerul Sănătății este finanțator, iar Sectorul 4 este implementator, fiind primul parteneriat de acest tip dintre autoritatea centrală și cea locală din București.

Capitala are nevoie urgentă de un nou centru de arși grav pentru adulți, iar discuțiile pentru acest proiect au început deja, cu sursa de finanțare identificată. Numărul de pacienți arși din România crește accelerat, iar un spital nou de arși grav în Capitală este absolut necesar, a adăugat Rogobete.