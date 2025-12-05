Prima pagină » Social » Centru de Sănătate Mintală pentru Copii, inaugurat la Pitești. Rogobete: Aici începe speranța

Centru de Sănătate Mintală pentru Copii, inaugurat la Pitești. Rogobete: Aici începe speranța

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a inaugurat vineri Centrul de Sănătate Mintală pentru Copii din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești, reabilitat complet.
Andreea Tobias
05 dec. 2025, 09:59, Social

Centrul de Sănătate Mintală pentru Copii din Pitești a fost inaugurat vineri în prezența ministrului Sănătății Alexandru Rogobete.

Foto: Alexandru Rogobete / Facebook

Ministrul Rogobete a subliniat că proiectul este un exemplu de parteneriat solid între societatea civilă și instituțiile publice.

Foto: Alexandru Rogobete / Facebook

Centrul de Sănătate Mintală pentru Copii din Pitești oferă servicii specializate cu o echipă completă. Aici există resursă umană specializată: logopezi, psihologi, medici, asistenți și personal dedicat. Fiecare copil beneficiază de evaluare corectă, intervenție profesionistă și un traseu medical clar.

Prevenția adicțiilor, inclusiv dependența de internet, în centrul atenției

La Pitești nu se discută doar despre sănătate mintală, ci și despre prevenția adicțiilor, indiferent de forma lor. Centrul de Sănătate Mintală pentru Copii abordează și dependențele de spațiul virtual, o provocare tot mai prezentă în viața copiilor.

„În Pitești nu discutăm doar despre sănătate mintală, ci și despre prevenția adicțiilor, inclusiv dependențele de spațiul virtual”, a declarat ministrul. Centrul de Sănătate Mintală pentru Copii din Pitești va trata atât problemele de sănătate mintală, cât și comportamentele adictive la copii.

Foto: Alexandru Rogobete / Facebook

Ministrul Sănătății a felicitat conducerea Spitalului de Pediatrie Pitești pentru viziunea de a dezvolta această instituție. Spitalul organizează serviciile medicale atât în ambulatoriu, cât și în zona de spitalizare continuă.

Ion Mînzînă, felicitat pentru investițiile în infrastructura spitalicească

Alexandru Rogobete l-a felicitat pe președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzînă, pentru investițiile constante din ultimii ani în infrastructura spitalicească din județ. Spitalul de Pediatrie confirmă că atunci când există voință și responsabilitate, rezultatele apar și se văd în viața oamenilor.

Foto: Alexandru Rogobete / Facebook

„Este un exemplu în care lucrurile se văd. Fără scuze. Fără blocaje. Fără ‘nu se poate’. Aici se poate și se face”, a afirmat ministrul Rogobete la inaugurarea Centrului de Sănătate Mintală pentru Copii.

Rogobete: Sănătatea mintală, prioritate fermă a Ministerului Sănătății

Sănătatea mintală este o prioritate fermă a Ministerului Sănătății, un domeniu care va fi dezvoltat accelerat în următorii ani. La Pitești se vede diferența dintre vorbe și fapte, a subliniat Alexandru Rogobete.

Foto: Alexandru Rogobete / Facebook

„Facem lucruri concrete, nu doar declarații sterile, nu semnături pe pereți și promisiuni goale. Asta înseamnă să fii prezent alături de oameni și să faci”, a declarat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete le-a mulțumit tuturor celor implicați în proiect. „Aici începe speranța. Iar încrederea ne face bine — mai ales atunci când este dublată de acțiune, rezultate și responsabilitate pentru oameni”, a conchis ministrul.

