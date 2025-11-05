Horia Moculescu, în stare gravă la ATI! Compozitorul se luptă pentru viaţă la Institutul „Matei Balş” | SURSE EXCLUSIVE: ”Purta tub de oxigen după el. Se sufoca!”

Artistul este spitalizat de aproximativ o săptămână, din cauza unor probleme pulmonare, scrie Gândul, iar surse medicale au declarat în exclusivitate pentru MEDIAFAX că starea lui de sănătate se depreciase treptat încă din luna iunie a acestui an.

În cursul verii, maestrul Moculescu a fost filmat într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. Imaginile respective au fost realizate atunci de compozitorul Mihai Alexandru, care nota pe rețelele sociale: ”Azi m-am dat cu căruciorul lui Mocu Moculescu Horia. Nidia Mihaela Moculescu e specialistă deja la parcări, dar cu prețul unui mic accident. A accidentat un toc de ușă care nu știe de unde a apărut. Luni ieșim în Cișmigiu dacă se mai răcorește. Mocu vă salută!”

Ulterior, maestrul Horia Moculescu a explicat că nu era vorba despre un scaun cu rotile propriu-zis, ci despre un scaun de birou cu roţi, însă a recunoscut că urmează de mai mulţi ani un tratament medical şi că starea sa de sănătate nu este una bună.

”Maestrul a arătat mereu discreție și a refuzat să fie compătimit. Purta tub de oxigen după el încă de la începutul verii fiindcă nu mai putea respira. Se sufoca! La mijlocul lunii trecute s-au acutizat problemele pulmonare ale domniei sale și a ajuns de mai multe ori la spital. Ultima oară i s-a recomandat să rămână internat fiindcă nimeni nu mai garanta că poate fi îngrijit acasă”, au mărturisit sursele noastre.