Horia Moculescu, în stare gravă la ATI! Compozitorul se luptă pentru viaţă la Institutul „Matei Balş” | SURSE EXCLUSIVE: ”Purta tub de oxigen după el. Se sufoca!”

Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, se află internat în stare gravă la Institutul „Matei Balş”, în secţia ATI, iar reporterii MEDIAFAX au aflat că problemele de sănătate ale maestrului au început încă din luna iunie. De atunci, starea lui s-a depreciat continuu.
05 nov. 2025, 21:58, Cultură-Media

Artistul este spitalizat de aproximativ o săptămână, din cauza unor probleme pulmonare, scrie Gândul, iar surse medicale au declarat în exclusivitate pentru MEDIAFAX că starea lui de sănătate se depreciase treptat încă din luna iunie a acestui an.

În cursul verii, maestrul Moculescu a fost filmat într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. Imaginile respective au fost realizate atunci de compozitorul Mihai Alexandru, care nota pe rețelele sociale: ”Azi m-am dat cu căruciorul lui Mocu Moculescu Horia. Nidia Mihaela Moculescu e specialistă deja la parcări, dar cu prețul unui mic accident. A accidentat un toc de ușă care nu știe de unde a apărut. Luni ieșim în Cișmigiu dacă se mai răcorește. Mocu vă salută!”

Sursa foto: Mihai Alexandru

Ulterior, maestrul Horia Moculescu a explicat că nu era vorba despre un scaun cu rotile propriu-zis, ci despre un scaun de birou cu roţi, însă a recunoscut că urmează de mai mulţi ani un tratament medical şi că starea sa de sănătate nu este una bună.

”Maestrul a arătat mereu discreție și a refuzat să fie compătimit. Purta tub de oxigen după el încă de la începutul verii fiindcă nu mai putea respira. Se sufoca! La mijlocul lunii trecute s-au acutizat problemele pulmonare ale domniei sale și a ajuns de mai multe ori la spital. Ultima oară i s-a recomandat să rămână internat fiindcă nimeni nu mai garanta că poate fi îngrijit acasă”, au mărturisit sursele noastre.