A murit compozitorul Horia Moculescu

Decesul compozitorului Horia Moculescu s-a produs miercuri dimineața, la ora 4.40.

Moculescu era internat de două săptămâni la Spitalul „Matei Balș” din Capitală, la Teraie Intensivă, din cauza unor probleme pulmonare grave.

În vara acestui an, au apărut imagini îngrijorătoare cu compozitorul. Acesta era vizibil slăbit, în cărucior cu rotile. Ulterior, el declara că acela nu este un scaun cu rotile, ci unul de birou, care are roţi, dar recunoştea că urmează de mai mulţi ani un tratament şi că starea sa de sănătate nu era una bună.

Horia Moculescu avea 88 de ani.