Investiții de 15 milioane de lei, din PNRR, la Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”

Prin PNRR s-a investit acolo unde Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” avea nevoie: laborator de microbiologie modernizat, zone dedicate prevenirii infecțiilor, bloc operator modernizat și dotat corect, ATI adus la standarde actuale și un Centru de hemodializă reabilitat și dotat complet.

„Echipamentele noi și infrastructura modernă înseamnă diagnostic mai rapid, riscuri reduse, traseu medical mai clar și un sistem care își respectă pacienții. Mulțumesc managerului, domnului prof. dr. Victor Stâmbu și întregii echipe medicale. Tehnologia are valoare doar atunci când este folosită corect, iar aici se vede responsabilitate reală. Îl felicit și îi mulțumesc prietenului meu, domnul dr. Dragoș Garofil pentru implicarea permanentǎ în derularea acestor investiții! Acest proiect finalizat la „Carol Davila” arată încă o dată că investițiile bine făcute și echipele pregătite duc la creșterea încrederii în sistem. Iar încrederea ne face bine”, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Acesta reprezintă un proiect de peste 15 milioane de lei finalizat cu succes prin PNRR, potrivit ministrului.