Rogobete participă la Bruxelles la discuții despre rolul farmaciștilor în sănătate

„Astăzi am avut onoarea să particip la Brussels în cadrul Parlamentului European la un eveniment dedicat rolului esențial al farmaciștilor în ecosistemul de sănătate. Discuțiile au vizat extinderea serviciilor de prevenție, inclusiv la nivelul farmaciilor, mecanismele de includere rapidă a noilor molecule în sistemul compensat, precum și alinierea României la standardele europene privind accesul pacienților la tehnologie și inovație”, a notat Rogobete pe Facebook.

Acesta a menționat că evenimentul a fost organizat de europarlamentarii români Ștefan Mușoiu și Victor Negrescu. Rogobete a menționat și reîntâlnirea cu Roxana Mînzatu, vicepreședinta Comisiei Europene.

În cadrul intervenției sale, Alexandru Rogobete a subliniat importanța reglementării serviciilor farmaceutice și a integrării farmaciștilor în activitățile de prevenție și educație pentru sănătate. Totodată, a vorbit despre nevoia adaptării curriculei universitare la cerințele actuale ale sistemului medical și despre necesitatea unor strategii clare pentru prevenirea și controlul bolilor.

„Sunt mândru că, în doar 100 de zile de mandat, am reușit să introducem 37 de molecule noi în lista de medicamente compensate și să realizăm modificări legislative importante, care vin direct în sprijinul pacienților și al accesului lor la tratamente moderne și sigure”, a continuat ministrul.

„Aceste rezultate arată că se poate atunci când există voință, profesionalism și colaborare reală între oameni care cred în schimbare. Toate aceste teme ne arată cât de important este să creștem încrederea oamenilor în sistemul de sănătate, să fim uniți, să acționăm pentru oameni și nu pentru interese, să protejăm demnitatea pacienților și să nu îi mai lăsăm singuri”, a conchis Rogobete.