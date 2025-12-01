Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Un nou studiu arată că ar exista un moment critic al îmbătrânirii. La ce vârstă ar apărea

Un nou studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Dalhousie din Canada arată că îmbătrânirea umană nu este un proces liniar, ci urmează o traiectorie marcată de accelerări bruște.
Potrivit analizei, în jurul vârstei de 73–76 de ani apare un punct de inflexiune al îmbătrânirii – moment critic în care organismul își pierde capacitatea de a se recupera eficient după boli sau accidente.

Acest prag marchează tranziția de la o perioadă de robustețe și reziliență relativ stabilă la instalarea rapidă a fragilității, ceea ce înseamnă acumularea accelerată de probleme de sănătate și risc crescut de mortalitate.

Cum au identificat cercetătorii punctul de inflexiune al îmbătrânirii

Cercetătorii au folosit Frailty Index, un instrument medical bazat pe peste 30 de indicatori, incluzând boli cronice, dificultăți motorii și afecțiuni cardiovasculare. Datele provin din Health and Retirement Study (SUA) și English Longitudinal Study of Ageing (Marea Britanie).

Analiza a inclus 12.920 de participanți monitorizați în peste 65.000 de vizite medicale. Studiul a arătat că ritmul de deteriorare și timpul de recuperare cresc treptat cu vârsta, dar după aproximativ 75 de ani rata de deteriorare depășește definitiv rata de recuperare, marcând intrarea într-un declin accelerat al sănătății.

Ce înseamnă punctul de inflexiune al îmbătrânirii pentru sănătate

După depășirea acestui punct de inflexiune al îmbătrânirii, organismul nu mai poate compensa efectele stresorilor externi, ducând la acumularea rapidă a deficitelor de sănătate. Totuși, vestea bună este că datele permit prevenția.

Cercetătorii subliniază că intervențiile timpurii și reducerea stresorilor înainte de pragul de 75 de ani pot încetini semnificativ evoluția fragilității, oferind o șansă mai mare la o viață sănătoasă și activă.

Importanța punctului de inflexiune al îmbătrânirii

Studiul demonstrează că matematica poate anticipa traiectoria sănătății pe termen lung, oferind perspective valoroase asupra modului în care îmbătrânim. Înțelegerea acestui punct de inflexiune al îmbătrânirii poate contribui la strategii eficiente de prevenție și la îmbunătățirea calității vieții în ultimele decenii de viață.

