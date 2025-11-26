Oamenii de știință dezvăluie momentul în care corpul începe să îmbătrânească mai repede

Un studiu asupra proteinelor din corpul uman la o gamă largă de vârste adulte a identificat momentul din viața fiecărei persoane în care această accelerare are loc de obicei.

În jurul vârstei de 50 de ani, traiectoria de îmbătrânire a țesuturilor și organelor este mai abruptă decât în deceniile precedente.

Studiul mai arată că venele sunt printre cele mai rapide în declin, scrie Science Alert.

„Pe baza modificărilor proteice asociate îmbătrânirii, am dezvoltat ceasuri proteomice specifice țesuturilor și am caracterizat traiectoriile de îmbătrânire la nivel de organ. Analiza temporală a relevat o inflexiune a îmbătrânirii în jurul vârstei de 50 de ani, vasele de sânge fiind un țesut care îmbătrânește devreme și este extrem de susceptibil la îmbătrânire.”, scrie o echipă condusă de oameni de știință de la Academia Chineză de Științe.

Cum s-a ajuns la acest rezultat

Oamenii de știință au colectat probe de țesut de la un total de 76 de donatori de organe cu vârste cuprinse între 14 și 68 de ani, care au murit în urma unor leziuni cerebrale traumatice accidentale. De asemenea, au obținut probe de sânge.

Studiul a avut la bază 516 de probe, provenite din 13 țesuturi diferite, care au acoperit șapte dintre sistemele organismului: cardiovascular, digestiv, imunitar, endocrin, respirator, tegumentar și musculo-scheletic.

După ce au analizat probele colectate, oamenii de știință au comparat descoperirile lor cu o bază de date a bolilor și a genelor asociate acestora. Cercetătorii au descoperit că cele mai mari schimbări au avut loc între vârstele de 45 și 55 de ani.

Constatările studiului vin după ce lucrări anterioare ale unei echipe din SUA au arătat alte două vârfuri în procesul de îmbătrânire: la 44 de ani și, din nou, la aproximativ 60 de ani.

În aceste condiții, noile descoperiri privind înțelegerea modului în care îmbătrânirea va afecta anumite părți ale corpului în momente specifice ar putea contribui la dezvoltarea de intervenții medicale care să faciliteze acest proces.