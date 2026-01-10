Ce este mai bun pentru febră, ibuprofenul sau paracetamolul?

Sezonul de iarnă a sosit, iar odată cu scăderea temperaturilor, vine și valul de gripă, răceli sau chiar noi creșteri ale cazurilor de COVID, ceea ce face ca tusea, congestia nazală, durerile corporale și febra să fie la ordinea zilei printre simptomele cele mai frecvente. Astfel, este foarte normal ca multe persoane să apeleze la cunoscutele analgezice, dintre care cele mai populare sunt ibuprofenul și paracetamolul, scrie El Economista.

Atât ibuprofenul, cât și paracetamolul sunt analgezice bine cunoscute, care se pot cumpăra în mod obișnuit din farmacie, fără rețetă, și care fac parte din compoziția multor alte medicamente, cum ar fi cele antigripale. Totuși, cele două medicamente au diferențe care creează confuzie atunci când trebuie alese și administrate corect.

Ce este mai bine pentru răceală sau gripă? Ibuprofenul sau paracetamolul? Ce ar trebui să iau în funcție de simptome? Este unul mai puternic decât celălalt?

Cel mai important, pentru a răspunde acestor întrebări, este să ascultăm specialiștii, atât medicul, cât și farmacistul, iar în același timp să folosim bunul-simț: să respectăm dozele din prospect și să acordăm atenție contraindicațiilor și efectelor adverse.

Este mai bine să luăm ibuprofen sau paracetamol?

În primul rând, paracetamolul face parte din grupul medicamentelor numite analgezice și antipiretice. În prospect este specificat că este recomandat pentru tratarea:

Durerilor de intensitate moderată din orice cauză, cum ar fi: dureri postoperatorii și după naștere, dureri reumatice (artroză și artrită reumatoidă), lombalgii, torticolis, sciatică, nevralgii, dureri de spate, dureri musculare, dureri menstruale, dureri de cap și dureri dentare.

Stări febrile

Disconfort asociat răcelii și gripei

De cealaltă parte, ibuprofenul este un antiinflamator nesteroidian (AINS), iar în prospect se precizează că este recomandat pentru tratarea:

Febrei

Durerilor de intensitate ușoară sau moderată, inclusiv migrene

Tratamentul artritei (inflamația articulațiilor, de obicei la nivelul mâinilor și picioarelor, provocând umflare și durere), artritei reumatoide juvenile, artrozei (afecțiune cronică ce provoacă degradarea cartilajului), spondilitei anchilozante (inflamație care afectează articulațiile coloanei vertebrale), inflamației nereumatice și dismenoreei primare (menstruație dureroasă)

După cum se poate observa, ambele tratează o simptomatologie asemănătoare. Diferența atunci când alegem între ele este că ibuprofenul este antiinflamator. Prin urmare, pentru tratarea unei răceli cu tuse, febră sau dureri corporale, cel mai potrivit este paracetamolul, care acționează asupra acestor simptome și are o compoziție mai blândă pentru stomac.

În schimb, atunci când durerea este mai severă și cauzată de o inflamație, de exemplu atunci când doare gâtul la înghițire din cauza amigdalelor inflamate, se recomandă ibuprofen, deoarece tratează simptomele anterioare și, pe deasupra, reduce inflamația din zona gâtului. Niciodată nu trebuie luat pe stomacul gol.

Dozele uzuale