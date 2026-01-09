Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Patru factori de risc preced 99% dintre infarcte și AVC-uri, arată un studiu major din 2025

Un studiu de amploare, publicat în 2025 în Journal of the American College of Cardiology, arată că aproape toate infarctele și accidentele vasculare cerebrale sunt precedate de factori de risc cardiovasculari clari.
Analiza, realizată pe baza datelor a peste 9 milioane de adulți din Statele Unite și Coreea de Sud, contrazice ideea că evenimentele cardiovasculare apar „din senin” și subliniază importanța controlului timpuriu al riscurilor, scrie Science Alert.

Cercetarea evidențiază patru factori de risc cardiovasculari majori care preced 99% dintre evenimentele cardiovasculare: hipertensiunea arterială, colesterolul crescut, glicemia ridicată și fumatul (actual sau în trecut). Chiar și în rândul femeilor sub 60 de ani, categoria cu cel mai scăzut risc, peste 95% dintre infarcte și accidente vasculare cerebrale au fost asociate cu cel puțin unul dintre acești factori de risc cardiovasculari.

Hipertensiunea, cel mai frecvent dintre factorii de risc

Dintre toți factorii de risc cardiovasculari analizați, hipertensiunea arterială s-a dovedit a fi cea mai răspândită. În ambele țări incluse în studiu, peste 93% dintre persoanele care au suferit un infarct, un AVC sau insuficiență cardiacă aveau tensiune arterială crescută anterior evenimentului.

Această constatare consolidează ideea că monitorizarea și controlul tensiunii arteriale sunt esențiale în prevenția bolilor cardiovasculare.

Factorii de risc sunt aproape întotdeauna prezenți

„Studiul arată foarte convingător că expunerea la unul sau mai mulți factori de risc cardiovasculari neoptimi înainte de aceste evenimente este aproape de 100%”, a declarat cardiologul Philip Greenland, autor principal și profesor la Northwestern University.

El anunță că prioritatea sistemelor de sănătate trebuie să fie controlul acestor riscuri modificabile, nu căutarea unor cauze greu de tratat sau neconfirmate.

De ce este vital să acționăm

Autorii studiului contestă afirmațiile recente potrivit cărora ar exista o creștere a evenimentelor cardiovasculare fără factori de risc.

Potrivit lor, aceste concluzii ar putea proveni din diagnostice ratate sau din neglijarea unor valori aflate sub pragurile clinice.

Într-un editorial asociat, cardiologul Neha Pagidipati de la Duke University subliniază că gestionarea timpurie a factorilor de risc cardiovasculari poate salva vieți: „Putem – și trebuie – să facem mai bine”.

