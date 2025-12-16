Descoperire științifică despre îmbătrânire. Mitocondriile și proteina COX7RP pot prelungi sănătatea și durata vieții

Cercetători de la Universitatea Medicală Saitama și Universitatea Chiba din Japonia au identificat o proteină-cheie, numită COX7RP, care ajută mitocondriile să funcționeze mai eficient și să încetinească procesele asociate îmbătrânirii, scrie Science Alert.

Mitocondriile, cunoscute drept „bateriile” celulelor, produc energia necesară organismului. Odată cu înaintarea în vârstă, eficiența acestora scade, fiind asociată cu boli precum diabetul, obezitatea sau afecțiunile neurodegenerative. Noua descoperire științifică despre îmbătrânire sugerează că proteina COX7RP poate contracara acest declin.

Experimentele pe șoareci confirmă rolul COX7RP în îmbătrânire sănătoasă

În cadrul studiului, cercetătorii au analizat șoareci masculi modificați genetic pentru a produce cantități suplimentare de COX7RP. Rezultatele sunt relevante pentru orice descoperire științifică despre îmbătrânire: animalele au avut o creștere medie a duratei de viață cu 6,6% și o stare generală de sănătate mai bună comparativ cu grupul de control.

Șoarecii au prezentat o toleranță mai bună la glucoză, niveluri mai scăzute de acizi grași în sânge și o rezistență musculară crescută. Aceste aspecte sunt considerate indicatori clari ai unui „healthspan” extins – adică mai mulți ani de viață activă și independentă.

Mitocondriile și supercomplexele, cheia unei vieți mai lungi

Analizele de laborator au arătat că mitocondriile șoarecilor cu nivel crescut de COX7RP formau mai multe „supercomplexe respiratorii”, structuri care optimizează producția de energie și reduc stresul oxidativ. Această descoperire științifică despre îmbătrânire demonstrează că eficiența energetică celulară poate influența direct longevitatea.

De asemenea, biomarkerii moleculari asociați îmbătrânirii au arătat îmbunătățiri semnificative, sugerând o încetinire a proceselor degenerative.

Ce înseamnă această descoperire științifică despre îmbătrânire pentru oameni

Deși rezultatele trebuie confirmate prin studii pe oameni, cercetătorii consideră că această descoperire științifică despre îmbătrânire ar putea deschide calea către noi terapii. Suplimentele sau medicamentele care stimulează formarea supercomplexelor mitocondriale ar putea ajuta la prevenirea bolilor asociate vârstei, precum diabetul, dislipidemia sau obezitatea.

În contextul îmbătrânirii accelerate a populației globale, aceste concluzii oferă perspective promițătoare pentru prelungirea vieții sănătoase.