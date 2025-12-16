Finanțare uriașă pentru Nokia – aproape un miliard de euro de la BEI, pentru dezvoltare și cercetare

Nokia va primi o finanțare pe termen lung de până la 870 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru a sprijini dezvoltarea tehnologiilor mobile de generație următoare.

Compania finlandeză de telecomunicații intenționează să utilizeze fondurile pentru cercetarea sistemelor 5G-Advanced și 6G, cu accent pe îmbunătățirea performanței, eficienței energetice și securității cibernetice în viitoarele rețele mobile.

Proiectul include, de asemenea, integrarea inteligenței artificiale în infrastructura mobilă.

Împrumutul face parte dintr-o strategie europeană mai amplă de asigurare a independenței tehnologice a continentului în domeniul infrastructurii digitale critice.

Europa – competitivă într-o arie vitală

Finanțarea BEI este susținută de programul InvestEU al Uniunii Europene.

„Acest program de cercetare și dezvoltare este esențial pentru autonomia strategică a Europei în tehnologiile de rețea ale viitorului”, a declarat Karl Nehammer, vicepreședinte BEI.

„Prin sprijinirea inovației Nokia în domeniul 5G și 6G, ajutăm Europa să își mențină competitivitatea într-o industrie vitală.”

Nokia, cu sediul central în Espoo, în apropiere de Helsinki, operează în peste 130 de țări și are peste 78.000 de angajați.

În 2024, compania a alocat 4,5 miliarde de euro pentru cercetare și dezvoltare, reprezentând 23% din veniturile sale totale.

Finanțarea – în două tranșe

Împrumutul susține un program multianual care implică dezvoltarea de hardware și software pentru rețele de acces radio. Potrivit Nokia, aceste tehnologii sunt esențiale pentru asigurarea unei infrastructuri digitale sigure și inteligente în Europa și la nivel global.

Programul de cercetare va fi desfășurat în mai multe țări ale UE. Cea mai mare parte a lucrărilor va avea loc în Polonia, urmată de Finlanda, Franța, Germania și alte state membre.

Finanțarea va fi distribuită în două tranșe egale, în valoare de 435 de milioane de euro.

Prima parte a fost semnată în decembrie 2025. Se preconizează că a doua tranșă va fi finalizată până la mijlocul anului 2026.

Fondurile vor fi eliberate conform calendarului de investiții al proiectului.

Nokia își propune să construiască rețele sigure și compatibile cu IA

Marco Wiren, directorul financiar al Nokia, a declarat că acest sprijin va ajuta compania să își urmeze strategia în domeniul conectivității avansate.

„Acest angajament de finanțare susține activitatea noastră de cercetare și dezvoltare, care este crucială pentru obiectivul nostru de a fi lideri în următoarea generație de rețele prin intermediul tehnologiei 5G-Advanced și 6G nativă cu inteligență artificială”, a declarat Wiren.

El a adăugat că Nokia își propune să construiască rețele sigure, inteligente și compatibile cu sisteme de inteligență artificială la scară largă.