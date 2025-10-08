Ilie Bolojan, întâlnire cu reprezentanții BEI. A fost semnat contractul de finanțare a construcției A1 Sibiu–Pitești

UPDATE

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a semnat miercuri contractul de finanțare în valoare de 500 milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI), destinat construcției Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești.

„Semnarea acestui contract reprezintă un o nouă dovadă a angajamentului nostru pentru sprijinirea dezvoltării regionale și crearea unei baze solide pentru creșterea competitivității României. Autostrada Sibiu–Pitești este o prioritate strategică la nivel național și un proiect de importanță europeană, care va stimula investițiile și va genera noi locuri de muncă. Beneficiile se vor resimți direct în economie și în viața de zi cu zi a cetățenilor, prin drumuri mai sigure și conexiuni mai rapide. Parteneriatul cu Banca Europeană de Investiții, bazat pe o colaborare de lungă durată, ne oferă condiții de finanțare avantajoase și sprijinul necesar pentru a finaliza acest obiectiv major”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Valoarea totală a proiectului Autostrada Sibiu–Pitești este estimată la aproximativ 5,5 miliarde de euro. Finanțarea provine din mai multe surse: fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 și Programul Transport 2021–2027 (aproximativ 1,83 miliarde euro), bugetul de stat și împrumuturi acordate de Banca Europeană de Investiții (BEI). Potrivit estimărilor BEI, valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA, ajunge la 6,716 miliarde euro.

„Aceasta este o investiție în oameni, siguranță și oportunități. Contribuim la realizarea unor călătorii mai rapide, mai sigure și mai accesibile pentru persoane și mărfuri. Proiectul va stimula competitivitatea și va conecta comunitățile, demonstrând că coeziunea europeană înseamnă prosperitate durabilă și incluziune socială”, a subliniat Ioannis Tsakiris, vicepreședintele BEI.

Potrivit reprezentanților Ministerului Finanțelor, continuarea finanțării este deja luată în calcul, iar un al doilea contract, în valoare de 500 milioane euro, ar putea fi semnat în prima jumătate a anului 2026.

Știrea inițială:

Potrivit unui comunicat al Guvernului, delegația BEI se află în România cu prilejul semnării contractului de finanțare în valoare de 500 de milioane de euro, reprezentând prima tranșă dintr-un pachet total de un miliard de euro pentru construcția autostrăzii A1 Sibiu–Pitești.

Șeful Guvernului a subliniat, în cadrul întâlnirii, importanța consolidării cooperării cu BEI și cu alte instituții financiare europene, în strâns parteneriat cu Comisia Europeană.

Premierul a evidențiat faptul că, în contextul angajamentelor asumate privind traiectoria fiscal-bugetară, sprijinul BEI este important pentru cofinanțarea proiectelor deja incluse în planificarea bugetară națională, asigurând astfel continuarea și finalizarea investițiilor.

„Un domeniu prioritar al cooperării îl reprezintă energia, unde România își propune să devină un hub regional. În acest sens, sunt necesare investiții în rețele inteligente, tehnologii de stocare și modernizarea infrastructurii de transport și distribuție. Consolidarea securității energetice și integrarea în rețelele europene presupun interconectări eficiente, proiecte transfrontaliere și alinierea la standarde comune. De asemenea, prim-ministrul a propus extinderea colaborării pentru sprijinirea proiectelor derulate de autoritățile locale, care au nevoie de cofinanțare pentru finalizarea investițiilor aflate în implementare”, se arată în comunicat.

Potrivit acestuia, reprezentanții BEI și-au exprimat disponibilitatea de a identifica instrumente suplimentare de sprijin, inclusiv pentru industria de apărare, și de a continua acordarea de asistență tehnică instituțiilor publice, mediului de afaceri și universităților.