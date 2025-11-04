Restricții de circulație pe A1 și A2. Lucrări și marcaje rutiere până marți seara

Șoferii trebuie să fie atenți pe autostrăzile A1 și A2, unde traficul este restricționat marți pe mai multe segmente din cauza lucrărilor de reparații și aplicării marcajelor rutiere, iar autoritățile recomandă viteză redusă și atenție sporită la schimbarea benzilor.

Pe A1 București–Pitești, se lucrează între kilometrii 73+500 și 74+700 pe sensul spre Pitești și între 76 și 74+800 pe sensul opus, traficul fiind restricționat pe a doua bandă până la ora 18:00.

Pe A2 Constanța–București, restricțiile vizează intervalul 68+800 – 67+500, iar pe sensul invers 124 – 125, unde se repară glisiera marginală. Lucrările sunt programate până la ora 17:00.

Polițiștii recomandă șoferilor să circule cu viteză redusă, să păstreze distanța de siguranță și să semnalizeze din timp schimbarea benzii, pentru a evita incidentele.