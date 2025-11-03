Restricții de trafic pe DN1 ca urmare a unor lucrări la infrastructura rutieră

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, în perioada 3 – 6 noiembrie, traficul rutier este restricționat pe DN1, la kilometrul 113 și la kilometrul 118, în cartierul Posada din localitatea Comarnic „pentru a permite efectuarea unor lucrări de întreținere a părții carosabile și a acostamentelor”.

Pe durata lucrărilor, circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe un sens de mers, dirijată prin piloți de trafic.

De asemenea, în perioada 3 – 23 noiembrie, se fac lucrări de legătură a rețelei de metrou Magistrala 6 cu Aeroportul Internațional Henri Coandă, motiv pentru care se închide sensul de deplasare dinspre breteaua adiacenta DN1 către Bd. Dr. Liviu Librescu. Traficul rutier se desfășoară deviat pe relația Aleea Privighetorilor – Bd. Alexandru Nasta – Bd. Dr. Liviu Librescu.

Șoferii sunt sfătuiţi să conducă cu atenţie şi să reducă viteza în zona lucrărilor semnalizate.