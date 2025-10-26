Premieră la tunelul Daniela pe autostrada A1: Structura de rezistență finalizată

Operațiunea marchează încheierea celei mai importante etape a lucrărilor de construcție pe acest lot.

Secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu a precizat că demontarea utilajului folosit pentru turnare a început deja, în timp ce structura de rezistență a tunelului Alina fusese finalizată anterior. Pentru ambele tuneluri a fost utilizat un cofraj hidraulic special, care a lucrat pe secțiuni de câte 12,5 metri.

Construcția ambelor fire ale tunelului se desfășoară concomitent, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Antreprenorul are mobilizate peste 600 de persoane și 210 utilaje și echipamente pe tot lotul, iar procentul de execuție a depășit 80%.

Lucrările pe Secțiunea 4 au început în vara anului 2023, iar ritmul de progres este avansat față de graficul inițial și termenul de finalizare stabilit pentru 2027. Potrivit reprezentantului Ministerului Transporturilor, lotul ar putea fi parcurs cu vehicule chiar de anul viitor, începând din august.

În prezent, pe șantier se desfășoară lucrări pentru instalații, finisaje și infrastructura căii de rulare, urmând ca după finalizarea acestora tunelurile să fie complet operaționale. Proiectul este cofinanțat din fonduri europene.