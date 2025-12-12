Senatul din Indiana respinge planul de redistribuire al lui Trump, iar decizia arată limitele influenței politice a președintelui

Senatul statului Indiana a respins o propunere importantă de redistribuire electorală susținută de președintele Donald Trump, dându-i peste cap planul de a crea două districte noi pro-republicane, înaintea alegerilor legislative din 2026, scrie CNN.

Camera a votat cu 31-19 împotriva măsurii, 21 de republicani alăturându-se democraților în opoziția față de noua hartă electorală.

O lovitură puternică pentru agenda de redistribuire a lui Trump

Votul subminează campania de presiune desfășurată timp de luni de zile de Trump, care a inclus două vizite ale vicepreședintelui JD Vance la Indiana, intervenții directe ale Casei Albe și amenințări publice de a susține contracandidați în alegerile primare împotriva senatorilor republicani care respingeau propunerea.

Decizia scoate în evidență limitele capacității președintelui de a influența poziția unei majorități dominate de republicani, chiar și într-un stat profund conservator.

Senatorii invocă opoziția alegătorilor și riscurile unui efect politic invers

Președintele Senatului din Indiana, Rodric Bray a declarat că, deși republicanii își doresc majorități în Congres, mulți legislatori consideră că redesenarea hărților la mijlocul ciclului electoral nu garantează beneficii strategice la nivel național.

Mai mulți senatori, inclusiv republicanul Greg Goode, au raportat o opoziție masivă din partea alegătorilor și au avertizat că noile districte ar putea slăbi în timp sprijinul republican în anumite zone.

Goode a criticat presiunile politice crescânde și a menționat că a fost ținta unui atac de tip „swatting” după ce Trump l-a numit „RINO” – Republican in name only (Republican doar cu numele – termen folosit pentru republicanii considerați neloiali), pe rețelele sociale.

Diviziunile interne se adâncesc pe fondul amenințărilor din partea aliaților lui Trump

Senatorii favorabili redistribuirii, precum Liz Brown, au susținut că noile hărți sunt esențiale pentru maximizarea reprezentării republicane în Congres.

Aliați ai lui Trump, inclusiv Donald Trump Jr., Club for Growth și Turning Point USA, au promis să ducă o campanie agresivă împotriva senatorilor republicani care au votat împotriva proiectului.

În ciuda acestor presiuni, mulți legislatori au afirmat că opinia publică și stabilitatea politică pe termen lung sunt mai importante decât câștigurile partizane imediate.

Conducerea din Indiana se confruntă cu un climat politic tensionat

Pe parcursul dezbaterii, Bray și mai mulți senatori au fost amenințați, inclusiv prin tentative de „swatting”, deși autoritățile nu au stabilit legături clare cu un anumit grup sau campanie.

Guvernatorul Mike Braun și liderul Camerei Reprezentanților, Todd Huston, au susținut planul lui Trump, însă respingerea acestuia în Senat marchează o ruptură față de presiunea politică la nivel național într-o instituție legislativă dominată de republicani.